Fed今年降息預期提振 投資人湧入美國公司債基金

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-22 23:20

根據英國《金融時報》(FT)周五 (22 日) 報導，美國聯準會 (Fed) 降息預期催化下，債券基金再次獲得投資人青睞。數據顯示，今年迄今公司債券基金累計迎來 22.8 億美元的資金流入，但也引起市場對債市過熱的擔憂。

一些分析師警告，債券市場目前的火爆行情，令投資人不惜一切代價都想分一杯羹，這可能導致部分信用債的風險溢價被嚴重低估。

基金追蹤機構 EPFR 的數據顯示，2024 年以來迄今，公司債基金迎來 22.8 億美元的資金淨流入，這是自 2019 年以來債券基金首次在年初出現正流入。

大規模流入推高了債券價格，令公司債發行人相對於美國公債所支付的利差壓縮至兩年來的最低水準。其中，大部分資金流向評級為投資等級的債券，令投資等級利差降至兩年低點；同時也有部分資金流向了垃圾級債券，垃圾級債券的利差降至 26 個月低位，僅略高於 2007 年全球金融危機前的水準。

儘管利差處於歷史低點，但仍有一些投資人仍然對美國經濟的健康狀況和企業困境加深或違約率上升的潛在風險表示擔憂，尤其是 Fed 降息預期已經大幅收斂。

Harris Associates 美國固定收益部門主管 Adam Abbas 認為，公司債市場存在過熱的風險，某些投資者可能「不顧一切代價」想介入市場，導致「某些信用債的風險溢價已無法充分定價」。

Fed 本周三維持利率在 5.25% 至 5.5% 的 22 年高點不變，並重申先前降息 0.75 個百分點的預測。不過，近期數據顯示物價壓力持續存在，這讓一些投資人擔心 Fed 能否實現所謂的經濟軟著陸，即在不引發經濟衰退的情況下降低通膨。

Abbas 說：「Fed 可能難以完成這項艱鉅任務，失業率可能會加速上升。我認為，信用利差面臨風險。」

在過去兩年的動盪市場環境下，投資人不願投入債券基金，更傾向於持有現金，這推高了企業借貸成本，限制了它們獲得新資金的管道。但去年 12 月 Fed 釋放出鴿派訊號，顯示準備開始降息，此後債券基金便吸引了資金回流。

基金經理人稱，新的資金來自美國境內外各種零售和機構投資人，他們被高額殖利率所吸引。目前，投資等級公司債的平均殖利率約為 5.4%，雖然低於去年 6.4% 的高點，但遠高於疫情時期的低點。

借款方今年也蜂擁而至。根據 LSEG 數據，公司今年迄今已發行創紀錄的 5,610 億美元計價的投資等級債券，為 1990 年以來的最高發行量。高收益債券發行也在加速，年增 64% 至 620 億美元，創三年新高。

不過，投資人需求推低了利差。根據美國銀行的數據，投資等級債券利差平均僅 0.92 個百分點，較去年 12 月底的 1.04 個百分點下降，為 2022 年 1 月以來的最低水準。高收益債券利差今年從 3.39 個百分點降至 3.14 個百分點，徘徊在 2022 年 1 月以來的最低水準。