瑞士本周率先降息 歐美央行何時跟進？

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-23 07:21

瑞士央行的行動之所以重要，不只是因為它讓瑞士成為自新冠疫情以來第一個調降利率的主要經濟體，也凸顯出貨幣政策的關鍵副作用。在其他條件相同的情況下，升息往往會提高一國的投資吸引力，從而使該國貨幣走強，降息則不利於貨幣。

瑞士央行意外降息後，瑞郎兌美元不到幾分鐘便挫跌近 2%，兌歐元匯價也跌近 1%。

對於其他希望在未來幾個月刺激經濟活動的國家來說，這讓瑞士成為一個範例，因為匯率對包含瑞士在內等高度仰賴貿易的開發經濟體來說很重要。貨幣貶值有利於刺激出口，進而推動經濟成長。

以 Alessandro Bee 為首的瑞銀 (UBS) 經濟學家表示：「短期內瑞郎兌歐元和美元可能繼續走軟，因為歐洲央行 (ECB) 和聯準會 (Fed) 的降息時間仍有不確定性，而瑞士央行已經啟動寬鬆周期。」

當德國和英國去年底雙雙陷入經濟衰退時，瑞士得以倖免於難，但市場預期瑞士經濟未來兩年都將呈現疲軟。

考量到歐洲和亞洲經濟表現遠不及美國，瑞士央行本周的意外之舉，可能不會是本季最後一次。

經濟學家預估，歐洲央行將在 6 月首次降息，但提前採取行動可望為歐元區帶來助益，英國央行也是如此，多數人預估後者將於 8 月首次降息，但提前降息的可能性也令人期待。

即使英國央行本周的決定符合市場原先預期，英鎊仍然有所反應。鑑於兩位貨幣政策委員改變原先支持升息的主張，英鎊兌美元周四 (21 日) 重貶約 1%，並創今年以來最大單周貶幅。

國際貨幣基金 (IMF) 預估，英國將成為今年七大工業國組織 (G7) 中經濟表現第二差的國家，僅次於德國。

相較之下，美國並沒有歐洲同業那麼著急，這是因為比起出口，美國經濟更仰賴國內消費。但匯率依然很重要，因為這會影響進口價格和企業的海外收益。

Sevens Report Research 創辦人兼總裁 Tom Essaye 周五表示：「貨幣走勢受央行政策預期主導，由於美國經濟展現強勁韌性，Fed 將成為最後一個降息的央行。若情況持續下去，美元指數料將走強。」