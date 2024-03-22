〈美股早盤〉主要指數平盤波動 本周仍有望收紅

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-22 21:45

美股主要指數周五 (22 日) 開盤平盤波動，但本周仍有望強勁上揚，因為投資人對美國央行堅持其寬鬆政策立場感到歡欣鼓舞。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 20 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數跌逾 20 點或近 0.1%，標普 500 指數跌 0.03%，費城半導體指數漲 0.01%。

Fed 主席鮑爾周五在「Fed Listens」活動上表示，新冠肺炎疫情已產生持久的影響，為了制訂好政策，央行不能只依賴宏觀經濟數據，而是需要直接聽取民眾和企業的意見。

不過他並未對利率前展望發表任何評論。在本周早些時候的貨幣政策會議上，Fed 將利率穩定在 5.25%-5.5% 區間。

美股周五開盤前，主要股指期貨小幅波動，標普 500 指數本周迄今累計上漲 2.4%。美國公債連續第四天上漲，美元走強，其中美元創兩個月來最佳單周表現，因市場猜測其他央行可能效仿瑞士央行，比 Fed 更快降息。

Fed 本周央行的三項決定向市場發出了一個明確的訊息，即官員正準備放鬆貨幣政策，重新點燃投資人的風險偏好。與此同時，周五公布的經濟數據支撐看漲情緒，德國商業前景改善，英國零售銷售表現都超預期。

Ambrosia Capital 有限公司的固定收益分析師 Richard Segal 表示：「本周來自美國和歐洲的數據令人鼓舞，但並不過於強勁，各國央行繼續發出訊號，表明首次降息將在 6 月份進行。這種反彈可能會持續一段時間。」

另外，滙豐 (HSBC) 策略師成為華爾街最新一個說股市沒有泡沫的人，他們建議客戶增持美國股票，並繼續增持日本股票和石油。

截至台北時間周五（22 日）22 時許：

焦點個股：

Nike(NKE-US) 早盤股價下跌 7.65%，至每股 93.11 美元

Nike 周五盤前股價跌逾 6%，此前這家運動服飾商預測，因重新調整產品供應，用更時尚的運動鞋取代舊款運動鞋與新品牌搶奪市占，今年上半年的銷售額收將以「低個位數百分比」下滑。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 3.23%，至每股 167.24 美元

據外媒報導，由於新能源汽車銷量成長放緩以及中國汽車市場競爭加劇，特斯拉已縮減其在中國的電動車產量。這家電動車製造商在周五 (22 日) 盤前交易中下跌超過 3%。

微軟 (MSFT-US) 早盤股價下跌 0.30%，至每股 428.06 美元

微軟首次將人工智慧融入個人電腦 (PC)，新發表的 Surface Pro 10 和 Surface Laptop 6 兩款產品是首款配備了專用 Copilot AI 按鈕的 Surface PC。 Copilot 鍵的引入標誌著 Windows PC 鍵盤近 30 年來的首次重大變化。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

瑞銀表示，美股整體戰術指標已達到極端水平，市場通常會小幅下跌。 Andrew Garthwaite 領導的策略師寫道，目前倉位水準較高，鑑於牛熊比例和看漲看跌選擇權溢價，市場情緒異常樂觀，而指數內部相關性異常低。他們認為通膨持續高漲或經濟成長達到頂峰的樂觀情緒最有可能成為市場下跌的催化劑。