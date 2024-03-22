〈財報〉美團上季業績超預期 營收年增逾兩成

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-22 22:40

中國外送巨擘美團 (3690-HK) 周五 (22 日) 公布去年第四季與全年財報，該季營收年增逾兩成，打敗華爾街分析師預期，還成功轉虧為盈，不僅成功抵禦字節跳動旗下抖音在中國外送領域的發展，也沒有受到中國經濟放緩影響，還強化其向其他市場擴張的雄心壯志。

根據財報，美團去年第四季 (截至 12/31) 營收年增 22.6% 至人民幣 737 億美元(以下單位皆同)，高於分析師預期的 727 億元、淨利報 22 億元，前一年同期虧損 11 億元，成功轉盈；該季營益報 17.6 億元，優於分析師預期的 13.4 億元，經調整後息稅折舊攤銷前盈餘年增 26.5% 至 37.4 億元、經調整後淨利報 43.74 億元，年增 427.6%。

按全年來看，美團去年營收報 2,767.4 億元，年增 26%，略遜分析師預期的 2,753.8 億元；營益報 134.2 億元，高於分析師預期的 132 億元；淨利報 139 億元，優於分析師預期的 132 億元，2022 年則虧損 67 億元，經調整後淨利報 232.5 億元，去年同期為 28.3 億元。

美團多年來一直是龐大的中國外賣市場的主導者，由於國內成長放緩，該公司正在探索國際擴張。該公司股價在 2023 年下跌一半以上後，今年有所上漲。今年 2 月，創辦人王興接手該公司的海外業務，目前主要集中在新興的 KeeTa 應用程式上，從某些方面來看，該應用程式已經是香港第二大服務。

美團加入越來越多的中國消費品牌進軍海外的浪潮，因為經過多年嚴格的疫情控制，國內消費反彈乏力。王興周五告訴分析師，公司正在評估一些海外市場，但還沒有就下一步擴張的地方做出最終決定，但他強調美團並不著急，並補充說美團花 10 年才建立起中國業務。

另一方面，為保護其用戶群不受新進入者的侵害，美團投入大量資金，但削弱了利潤率。儘管經濟不景氣，這家總部位於北京的公司一直依靠其熟悉的大量補貼策略來吸引商家和用戶。

值得注意的是，美團也參與人工智慧 (AI) 競賽，首先收購了生成式 AI 公司 Light Year，然後透過其投資部門 Long-Z 支持雄心勃勃的新創公司 Moonshot。

營收按部門劃分

美團去年第四季核心本地商業部分營收報 551.3 億元，優於市場預估的 543 億元，年增 26.8 %，季減 4.4%；營益年增 11.1% 至 80 億元、營益率為 14.5%，較去年同期減少 2.1 個百分點。

美團在財報中指出，去年配送服務及佣金的收入成長主要是由於加強供應、產品迭代及消費持續復甦推動核心本地商業分部的交易筆數的成長，部分被餐飲外賣及美團閃購業務平均客單價下降所抵銷。