〈美股早盤〉市場靜待Fed利率決策出爐 主要指數走低
鉅亨網編譯段智恆 2024-03-20 21:40
美國聯準會 (Fed) 利率決策即將出爐，華爾街交易員態度謹慎並未在美股做出任何重大押注，都在觀望 Fed 主席鮑爾是否會給降息希望潑冷水，美股主要指數周三 (20 日) 走低。
截稿前，道瓊工業指數跌逾 40 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數跌近 0.1%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數跌近 0.1%。
標普 500 指數再創歷史新高後，主要指數期貨出現波動、美債價格周三幾乎沒有變化，今年以來，隨著對 Fed 將大幅放鬆政策的預期逐漸消退，債券價格給投資人帶來損失。
投資人將留意 Fed 官員對利率的預測——「點狀圖」——它將顯示聯邦公開市場委員會 (FOMC) 預估在 2024 年和 2025 年降息的幅度。Fed 也計劃就其 7.5 兆美元的資產負債表舉行討論。Fed 一直在透過允許一些證券到期而不再投資來縮減資產負債表，即所謂的量化緊縮(QT)。
目前，對於今晚的利率決策，市場許多人預估 Fed 主席鮑爾本周可能會謹慎行事，不會發出即將降息的訊號。
安侯建業首席經濟學家 Diane Swonk 表示，這可能會讓經濟學家和投資者感到沮喪，但最終「第一次降息在 6 月發生。」她說，在為期兩天的貨幣政策會議於當地時間周三結束後，鮑爾的目標是保留他對降息時機的選擇，希望能在 5 月份的會議上更有說服力地發出即將降息的訊號，並在 6 月份採取行動。
截至台北時間周三（20 日）22 時許：
- 道瓊工業指數下跌 58.74 點或 0.15%，暫報 39,052.02 點
- 那斯達克綜合指數上漲 14.20 點或 0.09%，暫報 16,180.99 點
- 標普 500 指數下跌 2.87 點或 0.06%，暫報 5,175.64 點
- 費半上漲 4.06 點或 0.09%，暫報 4,716.87 點
- 台積電 ADR 上漲 1.22% 至每股 136.52 美元
- 10 年期美債殖利率跌至 4.291%
- 紐約輕原油下跌 1.55% 至每桶 82.18 美元
- 布蘭特原油下跌 1.29% 至每桶 86.25 美元
- 黃金下跌 0.21% 至每盎司 2,155.20 美元
- 美元指數升至 103.745
焦點個股：
拼多多 (PDD-US) 早盤股價上漲 13.18%，至每股 144.51 美元
中國電商拼多多周三美股盤前公布 2023 會計年度第四季財報與全年財報，受惠其全球網購平台 Temu 強勁的用戶成長和銷售貢獻，該季營收翻倍成長，打敗華爾街分析師預期。
特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 1.01%，至每股 173.05 美元
根據特斯拉中國內部消息，特斯拉即將在 4 月 1 日官方漲價，Model Y 車型售價調高人民幣 5,000 元；同時，現行的 8,000 元官方現車保險補貼政策、最高 1 萬元的車漆減免政策也將在 3 月 31 日到期。本次調價實際漲價幅度最高可達 2.3 萬元。
蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.26%，至每股 175.62 美元
蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克周三現身上海，與中國電動車大廠比亞迪 (1211-HK) 董事長王傳福在上海蘋果中國總部見面，庫克表示，對蘋果供應鏈而言，沒有比中國更重要的地方了。
今日關鍵經濟數據：
無
華爾街分析：
摩根大通表示，投資人應謹慎，因為槓桿和經濟衰退風險既沒有被市場消化，也沒有被納入分析師的預估。美債殖利率曲線對經濟衰退的預測準確率達到 100%，從倒掛第一天到標普 500 指數觸頂平均需要 488 天—最長的周期為 629 天— 這意味著，股市可能在今年 3 月至 8 月期間的任何時間觸頂。
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