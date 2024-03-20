〈美股早盤〉市場靜待Fed利率決策出爐 主要指數走低

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-20 21:40

美國聯準會 (Fed) 利率決策即將出爐，華爾街交易員態度謹慎並未在美股做出任何重大押注，都在觀望 Fed 主席鮑爾是否會給降息希望潑冷水，美股主要指數周三 (20 日) 走低。

標普 500 指數再創歷史新高後，主要指數期貨出現波動、美債價格周三幾乎沒有變化，今年以來，隨著對 Fed 將大幅放鬆政策的預期逐漸消退，債券價格給投資人帶來損失。

投資人將留意 Fed 官員對利率的預測——「點狀圖」——它將顯示聯邦公開市場委員會 (FOMC) 預估在 2024 年和 2025 年降息的幅度。Fed 也計劃就其 7.5 兆美元的資產負債表舉行討論。Fed 一直在透過允許一些證券到期而不再投資來縮減資產負債表，即所謂的量化緊縮(QT)。

目前，對於今晚的利率決策，市場許多人預估 Fed 主席鮑爾本周可能會謹慎行事，不會發出即將降息的訊號。

安侯建業首席經濟學家 Diane Swonk 表示，這可能會讓經濟學家和投資者感到沮喪，但最終「第一次降息在 6 月發生。」她說，在為期兩天的貨幣政策會議於當地時間周三結束後，鮑爾的目標是保留他對降息時機的選擇，希望能在 5 月份的會議上更有說服力地發出即將降息的訊號，並在 6 月份採取行動。

截至台北時間周三（20 日）22 時許：

焦點個股：

拼多多 (PDD-US) 早盤股價上漲 13.18%，至每股 144.51 美元

中國電商拼多多周三美股盤前公布 2023 會計年度第四季財報與全年財報，受惠其全球網購平台 Temu 強勁的用戶成長和銷售貢獻，該季營收翻倍成長，打敗華爾街分析師預期。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 1.01%，至每股 173.05 美元

根據特斯拉中國內部消息，特斯拉即將在 4 月 1 日官方漲價，Model Y 車型售價調高人民幣 5,000 元；同時，現行的 8,000 元官方現車保險補貼政策、最高 1 萬元的車漆減免政策也將在 3 月 31 日到期。本次調價實際漲價幅度最高可達 2.3 萬元。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.26%，至每股 175.62 美元

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：