〈財報〉智慧手機市場復甦 小米上季繳出亮眼佳績

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-19 20:00

小米周二 (19 日) 港股盤後公布據年第四季與去年全年財報，受智慧手機強勁銷售推動，營收、獲利均優於華爾街分析師預期，此外智慧手機市場復甦跡象，也燃起外界對持續數年全球電子產品低迷結束的希望。

小米 (1810-HK) 港股周二收跌 0.54%，至每股 14.86 港元。

根據財報，小米去年第四季 (截至去年 10-12 月) 營收年增 10.9% 至人民幣 732.4 億元 (以下單位皆同)，高於市場預期的 725.1 億元、經調整後淨利年增 236.1% 至 49.1 億元，遠超市場預期的 38.9 億元、營益高達 50.6 億元，也高於市場預期的 34.3 億元，該季毛利率為 21.3%，符合市場預期。

2023 年全年來看，小米總營收達到 2,709.7 億元，略高於市場預期的 2,700.6 億元、營益為 200.1 億元，也高於市場預期的 184.5 億元。

智慧手機業務結束連 7 季下滑頹勢

按部門劃分，小米去年第四季智慧手機營收報 442 億元，高於市場預期的 432.6 億元，年曾 20.6%，結束連續 7 季的年減頹勢。智慧手機占小米營收大部分，此前受到消費電子市場低迷影響下滑，但從上季表現來看，似乎已經出現復甦跡象。

根據 Canalys 數據，去年全球智慧手機市場出貨量年減 4.3%，不過在去年第四季出現年增 7.5% 的成長，結束連續 7 季衰退。小米去年第四季手機出貨量為 4,050 萬台，年增 23.9%，顯著超過全球市場增速；按全年來看，小米出貨量為 1.45 億台，穩居全球第三且市占為 12.8%，連續第 14 季排名坐穩全球前三。

另據市場研究機構 IDC 數據，由於上季年底假日購物季促銷活動，小米的全球出貨量成長了 23%，不僅超過中國市場 8.5% 的成長速度，也超過了蘋果 (AAPL-US) 和 Vivo 等主要競爭對手。但在中國本土，小米陷入了與復甦的華為激烈競爭。

其他數據方面，小米還在財報中強調，其智慧型手機的平均銷售單價 (ASP) 從去年第三季的每部 997 元增加 9.5% 至第四季度的每部 1,091.7 元，主要得益於其高端化策略成功。

另外受智慧電視及筆記型電腦的收入減少拖累，小米 IoT 與生活消費產品部門表現不佳，去年第四季收入為 203 億元，年減 5.1%，遜於市場預期的 209.3 億元。

小米汽車將推動今年營運成長 4%

值得注意的是，根據小米先前的預告，該公司將在 3 月 28 日公開小米汽車 SV7 的售價，不過造車並不便宜。從第四季來看，小米的研發開支由 2023 年第三季的 50 億元增加 10.0% 至 55 億元，大多數錢都花在造車上。

該公司執行長雷軍今日發微博表示，小米過去一年裡，在智慧電動車等創新業務累計投入 67 億元，目前擁有研發人員 17,800 人，占 53%。