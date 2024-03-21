高盛經濟學家：通膨呈降溫趨勢 Fed可能在六月降息

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-21 00:01

高盛 (GS-US) 首席經濟學家 Jan Hatzius 周三 (20 日) 表示，儘管最近幾個月美國的通膨率有所上升，但仍在逐漸降溫，支撐該行對 6 月降息的預期。

Hatzius 周三受訪時說：「如果你看看通膨的驅動因素，無論是在商品方面，還是在租金方面，還是在勞動力市場，我認為趨勢仍然令人鼓舞。」

以 Hatzius 為首的高盛經濟學家最近改變其對美國貨幣政策的預測，將聯準會 (Fed) 今年降息的次數從 4 次減少到 3 次。經濟學家預估，第一次降息將在 6 月進行。

外界普遍預估，Fed 官員將在周三為期兩天的會議結束時維持利率不變。投資人將密切留意決策者最新的季度預測，以及 Fed 主席鮑爾的貨幣政策記者會，以尋找有關 Fed 何時開始降低貸款成本的任何暗示。

Hatzius 提到鮑爾本月早些時候在國會發表的講話，他說：「聽起來降息不會晚於 6 月」。當被提及過去一周通膨數據攀升是否改變觀點時，他認為不會並表示今天利率決策出爐後見分曉。