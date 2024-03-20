〈財報〉騰訊上季財報憂喜參半 今年股票回購規模翻倍

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-20 20:12

騰訊 (0700-HK) 周三 (20 日) 港股盤後公布 2023 會計年度第四季財報與全年財報，由於遊戲營收下滑影響，該季營收年增僅 7%，低於市場預期。不過騰訊表示，今年將會把股票回購規模擴大一倍以上，達到至少 128 億美元，此舉緩解投資人對中國經濟低迷期間成長逐漸減弱的擔憂。

騰訊港股 (0700-HK) 周三股價收漲 1.33%，至每股 288.80 港元。

騰訊宣布，派發股息每股 3.40 港元 (約等於 320 億港元)，成長 42%，並且計劃將股份回購規模至少翻倍，從 2023 的 490 億港元增加至 2024 年的超 1,000 億港元。

根據財報，騰訊去年第四季 (截至 12/31) 營收年增 7% 至人民幣 1,552 億元 (以下單位皆同)，低於市場預期的 1,574 億元；淨利年增 44% 至 427 億元，季減 5%，優於市場預期的 419.7 億元；營益報 414 億元，年增 42%，季減 7%，低於市場預期的 467 億元。另外，該季毛利報 775.6 億元，年增 25%，毛利率自去年同期的 43% 提升至 50%。

按年來看，騰訊去年營收年增 10% 至 6,091.1 億元、全年 Non-IFRS 淨利年增 36% 至 1,576.9 億元、毛利報 2,931.09 億元，年增 25%、毛利率自去年的 43% 成長至 48%。

騰訊表示，毛利率改善主要由於收入結構向高品質收入來源 (尤其是影音帳號廣告和帶貨技術服務費，以及小遊戲平台服務費) 的轉變，以及低毛利率收入來源 (包括音樂直播及遊戲直播服務) 的降低。

有分析指出，騰訊的財報讓外界對這個全球最大網路舞台的成長軌跡產生懷疑，因其尚未從多年的監管和經濟動盪中完全恢復過來。投資人正在努力應對有關中國經濟的喜憂參半的訊號，中國經濟一直在努力恢復新冠疫情前的成長速度。從房地產危機到頑固的通貨膨脹，北京政府仍在與大量結構性問題作鬥爭。

Arete research 資深研究分析師 Shawn Yang 表示，隨著中國監管機構頒發的新商業許可證數量增加，騰訊現有的遊戲今年可能會面臨市場上一些獨特的新遊戲的挑戰。

至於線上廣告，騰訊受惠電子商務和遊戲等領域數位行銷復甦，但考慮到去年在新冠肺炎開放後的比較，保持高速成長可能很困難。

另有分析師指出，騰訊的成長將在今年恢復正常，但在短片和人工智慧 (AI) 增強廣告持續強勁的推動下，仍應實現 15% 左右的獲利成長。儘管騰訊持續面臨中期結構性阻力，但與電商同業相比，其收入基礎相對多元化。

營收按業務劃分

去年四季，騰訊網絡廣告業務收入年增 21% 至 298 億元，再次創下歷史新高，廣告收入成長受惠對影音帳號的廣告需求以及廣告平台的持續升級；該季廣告業務的毛利成長 26% 至人 169 億元，毛利率由去年第三季的 52% 提升至 57%。

以全年來看，廣告業務毛利率由去年的 42% 提升至 51%，主要得益於影音帳號的廣告需求強勁成長。

騰訊上季增值服務較去年同期下降 2% 至 691 億元。值得注意的是，遊戲業務收入下滑，上季國際市場遊戲營收年增 1% 至 139 億元，排除匯率波動後降幅為 1%，而本土市場遊戲收入下降 3% 至 270 億元。

全年來看，騰訊網路遊戲業務收入 1,799 億元，年增 5.4%。國際市場成為騰訊遊戲的新成長引擎，營收成長 14%，占比首度提升至 30%、本土市場遊戲收入成長 2% 至 1,267 億元。