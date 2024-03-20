〈財報〉拼多多上季營收實現3位數成長 旗下電商Temu給力

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-20 20:49

中國電商拼多多周三 (20 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第四季財報與全年財報，受惠其全球網購平台 Temu 強勁的用戶成長和銷售貢獻，第四季營收翻倍成長，打敗華爾街分析師預期。

根據財報，拼多多去年第四季 (截至 12/31) 營收年增 123% 至人民幣 888.8 億元 (以下單位皆同)，遠超市場預期的 798.7 億元，首次實現三位數成長；經調整後淨利成長 110% 至 254.77 億元、經調整後每股獲利報 17.32 元，遠超市場預期的 11.28 元，去年同期為 8.34 元；營益報 223.95 億元，年增 146%。

值得注意的是，拼多多上季翻倍的總營收中，來自線上行銷服務和其他收入為 486.76 億元，年增 57%；來自交易服務收入為 402.05 億元，年增 357%。

儘管在拼多多財報中未披露具體細節，但機構相信，拼多多業績的亮眼表現離不開出海電商平台 Temu 的支持。根據滙豐估計，在美國、歐洲和亞洲的已開發市場，Temu 可望獲得 3% 至 6% 的市占。2023 年，Temu 貢獻拼多多總收入的 23%，2024 年這一數字預計將升至 43%，並在 2025 年超過 50%。

有分析指出，拼多多在海外電商業務 Temu 上投入大筆資金，包括上個月 Super Bowl 廣告，以及在 Meta platforms(META-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 等其他廣告平台上的大筆支出。

儘管到目前為止，拼多多一直對 Temu 的業績表現保密，但該平台被視為全球電子商務領域的潛在顛覆性力量。這款主要針對美國市場的應用程式，採用了與拼多多在中國國內線上商城相同的降價策略。