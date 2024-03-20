Gogoro獲選前50大創新力公司 名列亞太區第一
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-20 19:21
美國著名商業雜誌《Fast Company》發布「2024 年全球前 50 大最具創新力公司」榜單，Gogoro(GGR-US) 憑藉創新的電池交換能源網路和智慧電動機車，獲選全球第 37 名，更拿下亞太區排名第一。
「2024 年全球前 50 大最具創新力公司」名單聚焦形塑經濟與文化的企業，Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示，秉持以科技創新來推動都會交通轉型的理念，Gogoro 打造多元的能源解決方案與智慧電動機車產品，攜手各界夥伴引領產業前進，期為社會帶來正向改變。
陸學森說，很榮幸獲得 Fast Company 的肯定，激勵 Gogoro 加速實現永續願景。
Gogoro Network 已在全台布建 13476 個電池交換機櫃，投放超過 130 萬顆智慧電池，每日支援逾 45 萬次電池交換，至今共完成 5.6 億次電池交換，相當於減少 93 萬噸碳排量。
全球 50 大最具創新力公司是美國權威商業媒體 Fast Company 指標性的榜單，總結商業趨勢的重大創新，例如，人工智慧日益擴大的影響力、氣候科技的進步等。
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