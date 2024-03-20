Gogoro獲選前50大創新力公司 名列亞太區第一

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-20 19:21

美國著名商業雜誌《Fast Company》發布「2024 年全球前 50 大最具創新力公司」榜單，Gogoro(GGR-US) 憑藉創新的電池交換能源網路和智慧電動機車，獲選全球第 37 名，更拿下亞太區排名第一。

「2024 年全球前 50 大最具創新力公司」名單聚焦形塑經濟與文化的企業，Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示，秉持以科技創新來推動都會交通轉型的理念，Gogoro 打造多元的能源解決方案與智慧電動機車產品，攜手各界夥伴引領產業前進，期為社會帶來正向改變。

陸學森說，很榮幸獲得 Fast Company 的肯定，激勵 Gogoro 加速實現永續願景。

Gogoro Network 已在全台布建 13476 個電池交換機櫃，投放超過 130 萬顆智慧電池，每日支援逾 45 萬次電池交換，至今共完成 5.6 億次電池交換，相當於減少 93 萬噸碳排量。