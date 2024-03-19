〈財報〉小鵬汽車上季虧損收窄 Q1財測低於預期
鉅亨網編譯段智恆 2024-03-19 20:48
中國電動車製造商小鵬汽車周二 (19 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第四季與全年財報，由於技術降本和經營改善計畫見效，該季虧損收窄並實現毛利率正成長，提振其美國股票盤前漲近 4%。然而小鵬汽車對本季 (第一季) 營收預測黯淡，低於市場預期。
截稿前，小鵬汽車 (XPEV-US) 美股盤前周二上漲 3.97%，每股暫報 10.21 美元；小鵬汽車 (9868-HK) 周二港股收跌 1.73%，報每股 39.80 港元。
展望未來，小鵬汽車預估第一季的交付量介在 2.1 萬至 2.25 萬輛之間，高於去年的 18,230 輛、營收預估落在人民幣 58 億至 62 億元之間 (以下單位皆同)，高於去年的 40.3 億元，但低於分析師目前預期的 106.9 億元。
根據財報，小鵬汽車去年第四季 (截至 12/31) 營收年增 154% 至 130.5 億元，按季來看成長 53%，不過低於市場預期的 132.8 億元。營收成長主要受惠汽車交付量上漲，去年第四季交車 60,158 輛，前一年同期為 22,204 輛，年增 50%、去年第四季汽車銷售營收成長 162.3% 至 122.3 億元。
值得注意的是，該公司上季虧損狀況好轉，歸屬普通股股東淨損為 13.5 億元，比去年同期的虧損 38.9 億元收窄 42.9%，按季來看縮小 65.3%。因此毛利率有所上升，去年第四季毛利率為 6.2%，成長 8.9 個百分點。
市場分析指出，雖然小鵬汽車的毛利率在去年第四季轉為正值，部分原因是鋰電池成本下降，但其年毛利率仍低至 1.5%，較前一年同期的 11.5% 大幅下滑。該公司在去年開始積極的組織重組和成本削減計劃，目前仍在進行中。
按年來看，小鵬汽車去年全年營收達人民幣 306.8 億元、虧損達到 103.8 億元，反映出中國競爭激烈的電動車市場日益加劇的困境，低於分析師預估的虧損 113 億元；全年毛利率為 1.5%，年減 10 個百分點，全年汽車交付量達 141,601 輛，年增 17.3%，但遠遠落後其最初的銷售目標。
此外，小鵬汽車也在先進的輔助駕駛系統上押下更大的賭注，其中國的競爭對手也在推動這一領域。這項策略將面臨華為和小米 (01811-HK) 等中國智慧型手機製造商的激烈競爭，這兩家公司目前也在電動車領域展開競爭。
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