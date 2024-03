〈智慧城市展〉中保科攜手聰泰科技 打造全台首架「動態追蹤雲端AI無人機」

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-18 15:22

中保科 (9917-TW) 今 (18) 日宣布與聰泰科技 (5474-TW) 結盟,採用輝逹 NVIDIA Jetson Orin NX 平臺來開發台灣首套 All in one 動態追蹤雲端 UAV(無人機)系統,將在明天正式亮相。

中保科指出,這套 All in one 動態追蹤雲端 UAV(無人機) 系統預計在台北時間明 (19 日於台北智慧城市展首度曝光,展示台廠 AI 科技護城的實力。這套 All in one 動態追蹤雲端 UAV(無人機) 系統也將為尋人、尋車、救災、巡檢等任務帶來革命性的創新。

亞洲規模最大的規模的「2024 智慧城市展」明天登場,中保科技宣布,將在台北、高雄 兩地連線展覽,並以「智慧城市開創者 WE ARE THE FUTURE」為主題發表多項創新服務,中保科超前部署的 AI 人工智慧應用,包括「雲端無人機」、「動態追蹤 AI 無人機. 等多項無人機應用,展現 AIoT 實力,透過中保科技獨家開發的 AI 影像監控平台,幫城市治理者從海陸空三個領域,提供 24 小時無人化的全天候守護力,並助力全台各縣市政府發展智慧治理的亮眼實績應用。

中保科技董事長林建涵指出,這套 All in one 動態追蹤雲端 UAV(無人機) 系統主要利用科技方法為城市管理者啟動了上帝視角,而中保科技在台灣智慧城市領域已經累積豐富的經驗,可依照各縣市政府的需求量身訂作服務。

林建涵分析,此系統也將帶動中保科在 UAV 業務上的動能,並帶給城市三大優勢,分別是提升效率,透過無人機巡檢系統能夠快速且全面地覆蓋大範圍區域,減少人力成本與時間浪費,系統所蒐集的資料維度將更全面 ; 再者可增加對員工的保護及安全性,尤其進行危險任務或難以接近的區域監控,透過無人機可降低對同仁或是警消潛在風險,當然最重要是中保科也持續進行對環境保護,透過環保能源,減少對地球的影響,也是中保科技對 ESG 可持續性發展的承諾。

中保科智慧城市本部執行長周興國分析 : All in one 動態追蹤雲端 UAV(無人機) 系統,主要是利用 AI 深度學習的演算法,形成聰明的人形辨識追蹤。目前中保科已經開始在各縣市展開小規模的救災、車輛偵測等動態追蹤。這套無人機系統也能自主飛行到指定場域進行拍攝蒐證,快速將即時影像回傳給警員、消防員或大型園區的巡檢人員。這套無人機系統將取代人力,有效提高巡檢效率和即時監控能力,同時現場也會展示與台北市消防局合作打造的無人機勘災服務,這也是將是台灣首次利用無人機進行救援的科技創新,象徵中保科助攻消防科技救災再邁入一個新紀元!

聰泰科技也表示,此次與中保科合作是讓無人機救援系統能展現更多元化的應用服務。這套整合中保科應用的智慧無人機最大特色就是具備 AI+5G 模組,擁有高達 100TOPS 即時 AI 推理能力、靈活多樣的影像輸入介面、4K60 4:4:4 多通道高效影像傳輸技術,特別適用於無人機即時追蹤與識別,舉凡用於農害偵測、工地危險偵查、交通流量計算等。