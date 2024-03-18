台寶生醫免疫新藥 將參展美國移植醫學年會

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-18 12:41

台寶生醫 (6892-TW) 今 (18) 日表示，與美國合作夥伴 TRACT Therapeutics 共同開發的創新調節型 T 細胞 TregCel，取得美國 FDA 二期臨床試驗許可，預計 6 月初美國移植醫學年會 (ATC 2024) 首度展示全新抗排斥療法的機制及臨床試驗設計。

台寶此次參展的 ATC(American Transplant Congress) 是美國二大醫學會的聯合年會，包括全球首屈一指的器官移植專業組織美國移植學會 (AST)，以及美國移植外科醫師學會 (ASTS)。

ATC 是全球規模最大並最具代表性的器官移植國際學術會議，每年舉辦一次，去年吸引超過 50 個國家、5000 名以上與會者共襄盛舉，今年盛會將於 6 月 1 日至 5 日在美國賓州費城舉辦，預估盛況可期，台寶生醫的 TRK-001 挾創新療法，料將在 ATC 上贏得國際市場關注。

台寶與美國合作夥伴 TRACT Therapeutics 共同開發的創新調節型 T 細胞 TregCel，即將展開二期臨床，依目前研究顯示，此新穎療法有機會取代免疫抑制劑藥物，一旦獲准上市，將可分食每年數百億美元的免疫抑制劑市場商機。

台寶生醫與加州大學、哈佛大學、西北大學、陽明交大及工研院等台、美兩地頂尖的學術機構，共同研發多項基因與細胞新藥，用以治療免疫、心血管、器官修護、人體關節等重要疾病，預計今年執行臨床試驗的新藥達到 4 項。

台寶表示，由於各項新藥臨床試驗推展進度良好，且具備巨大的市場潛力，公司看好未來幾年營運發展，規劃最快於今年底前送件申請 IPO，以利於後續的國際業務拓展。