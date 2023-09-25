雲端警衛搭中保好生活取代夜間保全 幫管委會大降30%人力成本

社區管委會、物業管理公司反映夜間保全大缺工，甚至不少住戶抱怨繳了管理費，卻無法享受保障，為了解決夜間保全缺工問題，中保無限 + 「雲端警衛」是台灣最早推出的智慧樓管服務，更於 2020 年榮獲數位時代頒發「最佳商業模式創新獎」銅獎之肯定，解決夜間保全問題，透過 AIoT 模式，幫社區大樓變身智慧樓管的系統，如今更結合中保好生活 APP，不僅解決夜間保全問題，也將全面引領台灣社區大樓進入智慧樓管新趨勢。

社區、物業公司夜間保全缺工問題嚴重，中保科技 (9917-TW) 表示，近期來電詢問解決大樓夜間保全問題的占比超過 5 成，中保無限 + 推出的雲端警衛 就是結合 AI 智能系統，以物聯網 AIoT 設備連動社區門禁、消防、機電、監控、電梯、水位異常訊號，甚至已做到有聲服務，導入「雲客服」服務，讓住戶受困電梯或遭脅迫於電梯時，能及時和中保無限 + 線上客服人員求援，透過智慧樓管系統平均可幫社區管委會降低 30% 的人力成本。

中保科技智慧系統本部總經理張廼森分析，以 50 戶左右社區導入智慧樓管系統後，原 24 小時物業人力支出每月 13-14 萬元不等，導入後每月日間保全 + 24 小時智慧雲端系統，社區支持預估可以降至 8 萬多元，每月節省 5 萬元後立刻解決社區財務支出窘境問題，在兼顧社區夜間防護下又能立刻提升住戶搭乘電梯安全。

張迺森分析，由於基本工資調漲，人力成本墊高，不少社區客戶難以尋找合適的夜間保全，希望協助透過科技取代夜間警衛服務，雲端警衛服務就是利用影像監控、門禁、周界警示、機電消防訊號移報等科技設備進入社區，其他經營警衛保全的傳統業者也能跟中保無限＋合作，至今已經幫很多物業公司提供解決人力供應吃緊的窘況。

大樓管理者亦可使用 APP 同步掌握即時狀況，無論是大樓進出管理、住戶緊急求救、電梯影像安全及樓層進出控制、頂樓防墜機制、火災警報與淹水警告、社區設備異常、訪客管理等，一手掌握大樓及住戶的狀況，服務品質升級!

同時，中保無限 + 雲端警衛目前也提供 24 小時門禁、防災防盜、機電設備等監控服務，如遇異常狀況，立即派員排除狀況，並通知管委會與警方。社區後門則向來是社區安全上的死角，若加設無線感應磁簧，當有歹徒企圖入侵社區，感知器會感應異常，將訊息推播至社區管理者手機，並同步通報中保管制中心。

此外，中保科技獨家開發的中保好生活 APP，也能結合雲端警衛功能，提供管委員進行會議紀錄管理、社區大小事之 E 化公告平台，讓住戶疑慮可透過 APP 公開透明查閱；物業收發包裹管理不再抄抄寫寫，直接 APP 登載及領取；住戶設備報修追蹤處理方便掌控；預約公設、線上投票、直接呼叫計程車等，住戶生活大小事只要上 APP 一應具全。

中保科指出，事實上，市場上夜間保全系統方案眾多，也各有特色，不過中保科技推出的雲端警衛搭配雲圖控系統能達到預警功能，相較市場上同類型產品，擁有最大亮點。

因為這套雲圖控，也能針對老社區或公寓重新規劃，不用擔心拉線或是網路問題，無線化設計，幫助社區節省昂貴的施工佈線費用，同時又能提升大樓社區管理者的管理效能、節省夜間警衛人力，一鍵無痛轉型成為智能化社區，將節省的經費獲得妥善的運用，讓社區管委會及住戶更有感，因此「智慧雲端警衛服務」成為物價成本連漲之下最有效的安全且經濟的解決方案!