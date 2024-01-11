〈CES 2024〉中保科呼應ESG 創新服務G.Care躍全球輕量化監控服務領頭羊

中保科技 (9917-TW) 集團旗下史詩科技發展 G.Care App 獲台灣新創基地 (TTA) 贊助，在 2024 CES 展出，中保科技董事長林建涵表示，台灣舊手機回收率只有 12%，為了有效應用這些被汰換後還可使用的舊手機，因此研發新的 APP 技術服務，只需下載中保科研發的 App，就能拿來當作 security camera。

林建涵說，可以用家裡舊的手機來當未來的 IP camera，也是中保科集團第一次來 CES 參展的新的技術。

G.Care App 是一款內建 AI 演算法的監控應用程式，幫助一些有短期、輕量化監視需求的使用者，提供更靈活且成本效益高的解決方案。使用者只需在己不使用的手機上下載 G.Care App，即可立即啟動智能監視。

這款應用程式的 AI 演算法不僅能確切識別是否為人類接近，還能極大程度減少誤判機率，為使用者提供更精準的監視保護。而獨到的社區聯防概念更是將安全感提升至一個新的高度，讓附近的 G.Care 用戶能夠共同參與社區安全的維護。

史詩科技總經理黃玉禮表示，這是一個難得的機會，也是 G.Care 進軍北美市場的開端。預計 G.Care App 將受到國際市場的高度關注，成為全球輕量化監視應用的領頭羊。