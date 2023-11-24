中保科旗下復興空廚品牌《肉旨房》2.0空港店 11/25試營運

開創台灣漢堡排風潮，開幕半年來超過 2 萬人造訪，累積 3600 則 4.8 顆星的肉旨房鐵火板前，即將推出更具特色的 2.0 概念店，在 11 月 25 日於桃園大園的復興空廚航棧綠洲美食聚落正式試營運。

今年台灣開始掀起了一陣炭火燒烤日式漢堡排話題？這就是復興空廚最新餐飲品牌「肉旨房」帶來的美味旋風。

以提供人們美味的肉食為創立宗旨。援引日本最流行的直火炭烤漢堡排定食，除了經典的日本和牛漢堡排、肉旨牛漢堡排，另開發月見雞、煙燻豬等「台灣胃」無法抗拒的本土口味，再加上東港炭烤小捲和宜蘭爆卵香魚等海陸搭配的頂級菜色，讓大家不必出國就能享受與日本零距離美味。

相較起位於台北市東區的肉旨房忠孝店，因為鄰近機場與竹圍漁港，肉旨房團隊以日文機場的「空」、「港」兩字，打造全新的空港 2.0 概念店，也同步塑造更完整的全感體驗。

所謂的「空」，就是將鐵板與燒烤合而為一，讓顧客的用餐體驗除了延續高溫鐵板的燒烤感，送至座位區時也皆以肉旨房全新製作開發的無炭保溫爐具維持食材溫度與口感，不只能兼具風味絕佳的用餐體驗，也能順應減碳的世界趨勢與潮流。陳俊名明拍的, 先提供幾張

另外，為了打造符合「港」的海洋元素，不只延續台北肉旨房各式經典套餐，主廚團隊也獨家製作的空港店限定美味鮮蟹肉漢堡排套餐，以蟹肉搭配雞肉交織出鮮甜美味的全新組合。

肉旨房主廚團隊也獨家製作的空港店限定美味鮮蟹肉漢堡排套餐。(圖：中保科提供)

因為處於鄰近機場的樞紐位置，肉旨房空港店用餐時間是 60 分鐘，將以快餐方式為主，inline 線上訂位系統為輔，可線上預約亦可現場候位，平日營業時間從上午十一點半至晚間九點，而假日則是上午十一點起即可用餐。

從 11 月 25 日至明年 1 月 7 日，只要造訪用餐的顧客，都享有全品項飲料買一送一的優惠，讓大家有吃有喝既美味又超划算！



肉旨房鐵火板前 空港店

電話：(03)393-3818

地址：桃園市大園區三民路一段 568 號

座位數：共 20 席

預約模式：以現場候位為主，亦可 inline 線上預約

每日營業時間：平日 11:30~21:00（用餐時間 60 分鐘）

最晚點餐時間：20:00

最低消費：每人 400 元

社群請關關注：

臉書：https://www.facebook.com/TheFattyRoom

Instagram: https://www.instagram.com/thefattyroom/