美股重點新聞摘要2024年03月16日

鉅亨網新聞中心 2024-03-16 08:35

美 3 月密大消費者信心指數初值略降至 76.5 焦點轉向總統大選

密西根大學周五 (15 日) 公布初步調查顯示，3 月消費者信心指數初值自 2 月的 76.9 小幅降至 76.5，低於經濟學家預期的 77.1，基本保持穩定，透露美國民眾在總統大選前對展望更加謹慎。閱讀全文...

美 2 月工業生產僅月增 0.1% 溫和天氣抑制需求

美國聯準會 (Fed) 周五 (15 日) 公布數據顯示，2 月工業生產指數僅月增 0.1%，幾乎沒有成長，略高於市場預期的 0%，前值自 - 0.1% 下修至 - 0.5%，主因是天氣轉暖抑制公用事業需求，不過卻刺激製造業生產成長。閱讀全文...

赫伯羅德 CEO：農曆新年後復甦情況佳 下半年貿易需求改善

全球第五大貨櫃航運商赫伯羅德 (Hapag-Lloyd) 執行長 Rolf Habben Jansen 表示，在和客戶與其他物流公司對話後，他對今年餘下時間貿易前景的看法有所改善，認為下半年的需求將高於原先預期。閱讀全文...

寧德時代去年淨利年增逾四成 上季獲利卻下滑