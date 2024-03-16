〈美股盤後〉科技股承壓+三巫日加劇波動 美股收低 標普周線連二黑
鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-16 05:12
因科技股承壓，加上大量選擇權到期加劇市場波動，美股周五 (15 日) 下跌，三大指數周線全面收黑，投資人在下周的聯準會 (Fed) 會議召開前評估利率前景。
周五收盤，道瓊下跌 191 點或 0.5%，標普 500 指數收跌約 0.7%，，那指跌近 1%。FactSet 數據顯示，道瓊本周跌幅不到 0.1%，標普 500 指數周跌 0.1%，連兩周收黑，以科技股為主的那指本周下跌 0.7%。
科技股普遍走低，蘋果 (AAPL-US) 和微軟 (MSFT-US) 分別跌 0.2% 和 2.1%，亞馬遜 (AMZN-US) 和 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 也跌 2.4% 和 1.3%。輝達 (NVDA-US) 早盤開低後一度翻紅，不過尾盤再度翻黑，終場小跌 0.1%。因投資人擔心輝達估值過高，這家晶片商本周走勢大幅波動。
費半收黑 0.5%，周線挫逾 4%。輝達 GTC 開發者大會定於 3 月 18 日至 3 月 21 日登場，市場密切關注與人工智慧 (AI) 相關的消息釋出。
本周稍早公布一系列經濟數據後，投資人仍保持高度警惕。2 月生產者物價指數 (PPI) 增幅超出預期，帶動美國 10 年期公債殖利率本周上漲約 22 個基點。投資人想知道經濟數據是否過於強勁，以至於 Fed 無法放寬貨幣政策。Fed 將從 3 月 19 日召開為期兩天的貨幣政策會議。
美國本周公布高於預期的通膨數據，削弱對 Fed 在 6 月首度降息的押注。根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，交易員預估 Fed 將在下周和 5 月會議上維持利率不變，而 6 月降息 1 碼的機率為 55.5%，較本週稍早下滑。
數據的部分，紐約聯準銀行周五公布 3 月帝國商業狀況指數跌至 - 20.9。繼 1 月下滑後，2 月工業生產增幅超出預期，但因製造業仍受利率上升影響，1 月數據遭大幅下修。
備受關注的 3 月密大消費者信心指數初值，自 2 月的 76.9 小幅降至 76.5，低於市場預期。
周五同時也是股票、指數選擇權和期貨相關的衍生性商品合約同時到期的日子，也就是所謂的「三巫日」，這可能增加交易量並加劇波動性。
美股周五 (15 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG + 指數中的科技五大天王齊收黑。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.22%；Meta Platforms(META-US)跌 1.57%；Alphabet(GOOGL-US)跌 1.34%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 2.42%；微軟 (MSFT-US) 跌 2.07%。
道瓊成分股由科技股領跌。Salesforce(CRM-US)跌 2.96%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 2.42%；微軟 (MSFT-US) 跌 2.07%；思科 (CSCO-US) 跌 1.73%；3M(MMM-US)漲 1.82%；開拓重工 (CAT-US) 漲 1.48%；摩根大通 (JPM-US) 漲 1.24%。
費半成分股跌多漲少。安森美半導體 (ON-US) 跌 2.98%；恩智浦 (NXPI-US) 跌 2.54%；博通 (AVGO-US) 跌 2.12%；艾司摩爾 (ASML-US) 跌 2.04%；台積電 ADR(TSM-US)跌 1.89%；應材 (AMAT-US) 跌 1.05%；輝達 (NVDA-US) 跌 0.12%；超微 (AMD-US) 漲 2.14%；美光 (MU-US) 漲 1.99%；
台股 ADR 僅中華電信獨紅。台積電 ADR(TSM-US) 跌 1.89%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 1.55%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 2.55%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.03%。
企業新聞
Adobe(ADBE-US) 收跌逾 13%。這家軟體供應商公布上季業績強勁，但營收展望略遜預期，主要和市場競爭加劇以及 AI 整合攝影、圖像和影片需求疲軟有關。
Adobe 預估本季營收落在 52.5 億美元至 53 億美元間，低於市場預期的 53.1 億美元；本季調整後每股盈餘 (EPS 估介於 4.35 美元至 4.40 美元，中位數大致符合 4.38 美元的共識預期。
美國鋼鐵 (X-US) 收盤漲 1.5%。即使美國總統拜登發聲反對將美國鋼鐵出售，日本製鐵 (Nippon Steel) 發布聲明表示，公司決心完成這筆 140 億美元的收購交易。
美光 (MU-US) 收高 2%。花旗 (Citi) 將美光目標價自每股 95 美元上調至 150 美元，維持「買入」(Buy)評等，看好該公司受惠於強勁的 DRAM 定價和出貨量，給出更好的第三季指引。美光將在 3 月 20 日公布 2024 會計年度第二季財報。
Rivian(RIVN-US) 上漲 3.3%。投行 Piper Sandler 將這家電動車新創股票評等從「中立」(Neutral) 調升至「加碼」(Overweight)，目標價從 15 美元上調至 21 美元。
Rivian 上周發表 R2、R3 和 R3X 三款新品，分析師認為，更好的現金管理、持續擴大的產品陣容以及最近的股價表現，是 Rivian 現在之所以引人注目的原因。
經濟數據
- 美國 3 月紐約 Fed 帝國商業狀況指數報 - 20.9，預期 - 6，前值 - 2.4
- 美國 2 月進口物價指數月增 0.3%，預期 0.3%，前值 0.8%
- 美國 2 月工業生產月增 0.1%，預期 0%，前值 - 0.5%
- 美國 2 月密大消費者信心指數初值報 76.5，預期 77.4，前值 76.9
華爾街分析
麥格理 (Macquarie) 全球外匯和利率策略師 Thierry Wizman 表示，最近的數據可能讓人質疑 Fed 是否認為通膨已冷卻到足以在今年稍晚開始降息，或是可能調高長期借款利率。
BMO Family Office 的 Carol Schleif 說，Fed 讓通膨回到 2% 目標的路徑沒有那麼順利，到達終點的最後一哩路可能需要一些時間與更多數據來評估進展。她認為最早的降息時點可能落在 6 月，不過若數據繼續像最近一樣火熱，那麼將延遲到今年稍晚。
Schleif 說：「我們的基本預期是 2024 年總共將降息三次，不過若經濟數據意外好轉，Fed 降息次數可能會更少。」
以 Emmanuel Cau 為首的巴克萊 (Barclays Plc) 策略師表示，若黏性通膨促使 Fed 下周更鷹派，並暗示降息幅度將低於預期，股市漲勢可能會動搖。「到目前為止，Fed 已經認同當前的市場定價，即從 6 月起降息三次。投資人持續對軟著陸的說法抱持樂觀態度。」
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