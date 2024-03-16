〈美股盤後〉科技股承壓+三巫日加劇波動 美股收低 標普周線連二黑

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-16 05:12

因科技股承壓，加上大量選擇權到期加劇市場波動，美股周五 (15 日) 下跌，三大指數周線全面收黑，投資人在下周的聯準會 (Fed) 會議召開前評估利率前景。

科技股普遍走低，蘋果 (AAPL-US) 和微軟 (MSFT-US) 分別跌 0.2% 和 2.1%，亞馬遜 (AMZN-US) 和 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 也跌 2.4% 和 1.3%。輝達 (NVDA-US) 早盤開低後一度翻紅，不過尾盤再度翻黑，終場小跌 0.1%。因投資人擔心輝達估值過高，這家晶片商本周走勢大幅波動。

費半收黑 0.5%，周線挫逾 4%。輝達 GTC 開發者大會定於 3 月 18 日至 3 月 21 日登場，市場密切關注與人工智慧 (AI) 相關的消息釋出。

本周稍早公布一系列經濟數據後，投資人仍保持高度警惕。2 月生產者物價指數 (PPI) 增幅超出預期，帶動美國 10 年期公債殖利率本周上漲約 22 個基點。投資人想知道經濟數據是否過於強勁，以至於 Fed 無法放寬貨幣政策。Fed 將從 3 月 19 日召開為期兩天的貨幣政策會議。

美國本周公布高於預期的通膨數據，削弱對 Fed 在 6 月首度降息的押注。根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，交易員預估 Fed 將在下周和 5 月會議上維持利率不變，而 6 月降息 1 碼的機率為 55.5%，較本週稍早下滑。

數據的部分，紐約聯準銀行周五公布 3 月帝國商業狀況指數跌至 - 20.9。繼 1 月下滑後，2 月工業生產增幅超出預期，但因製造業仍受利率上升影響，1 月數據遭大幅下修。

備受關注的 3 月密大消費者信心指數初值，自 2 月的 76.9 小幅降至 76.5，低於市場預期。

周五同時也是股票、指數選擇權和期貨相關的衍生性商品合約同時到期的日子，也就是所謂的「三巫日」，這可能增加交易量並加劇波動性。

美股周五 (15 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 190.89 點，或 - 0.49%，收 38,714.77 點。

標普 500 指數下跌 33.39 點，或 - 0.65%，收 5,117.09 點。

那斯達克綜合指數下跌 155.36 點，或 - 0.96%，收 15,973.17 點。

費城半導體指數下跌 25.94 點，或 - 0.54%，收 4,757.71 點。

NYSE FANG + 指數下跌 118.62 點，或 - 1.21%，收 9,691.02 點。

標普 500 指數由科技股、通訊服務類股以及非必需消費品領跌。(圖: Finviz)

焦點個股

台股 ADR 僅中華電信獨紅。台積電 ADR(TSM-US) 跌 1.89%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 1.55%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 2.55%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.03%。

企業新聞

Adobe(ADBE-US) 收跌逾 13%。這家軟體供應商公布上季業績強勁，但營收展望略遜預期，主要和市場競爭加劇以及 AI 整合攝影、圖像和影片需求疲軟有關。

Adobe 預估本季營收落在 52.5 億美元至 53 億美元間，低於市場預期的 53.1 億美元；本季調整後每股盈餘 (EPS 估介於 4.35 美元至 4.40 美元，中位數大致符合 4.38 美元的共識預期。

美國鋼鐵 (X-US) 收盤漲 1.5%。即使美國總統拜登發聲反對將美國鋼鐵出售，日本製鐵 (Nippon Steel) 發布聲明表示，公司決心完成這筆 140 億美元的收購交易。

美光 (MU-US) 收高 2%。花旗 (Citi) 將美光目標價自每股 95 美元上調至 150 美元，維持「買入」(Buy)評等，看好該公司受惠於強勁的 DRAM 定價和出貨量，給出更好的第三季指引。美光將在 3 月 20 日公布 2024 會計年度第二季財報。

Rivian(RIVN-US) 上漲 3.3%。投行 Piper Sandler 將這家電動車新創股票評等從「中立」(Neutral) 調升至「加碼」(Overweight)，目標價從 15 美元上調至 21 美元。

Rivian 上周發表 R2、R3 和 R3X 三款新品，分析師認為，更好的現金管理、持續擴大的產品陣容以及最近的股價表現，是 Rivian 現在之所以引人注目的原因。

經濟數據

美國 3 月紐約 Fed 帝國商業狀況指數報 - 20.9，預期 - 6，前值 - 2.4

美國 2 月進口物價指數月增 0.3%，預期 0.3%，前值 0.8%

美國 2 月工業生產月增 0.1%，預期 0%，前值 - 0.5%

美國 2 月密大消費者信心指數初值報 76.5，預期 77.4，前值 76.9

華爾街分析

麥格理 (Macquarie) 全球外匯和利率策略師 Thierry Wizman 表示，最近的數據可能讓人質疑 Fed 是否認為通膨已冷卻到足以在今年稍晚開始降息，或是可能調高長期借款利率。

BMO Family Office 的 Carol Schleif 說，Fed 讓通膨回到 2% 目標的路徑沒有那麼順利，到達終點的最後一哩路可能需要一些時間與更多數據來評估進展。她認為最早的降息時點可能落在 6 月，不過若數據繼續像最近一樣火熱，那麼將延遲到今年稍晚。

Schleif 說：「我們的基本預期是 2024 年總共將降息三次，不過若經濟數據意外好轉，Fed 降息次數可能會更少。」

以 Emmanuel Cau 為首的巴克萊 (Barclays Plc) 策略師表示，若黏性通膨促使 Fed 下周更鷹派，並暗示降息幅度將低於預期，股市漲勢可能會動搖。「到目前為止，Fed 已經認同當前的市場定價，即從 6 月起降息三次。投資人持續對軟著陸的說法抱持樂觀態度。」