美2月工業生產僅月增0.1% 溫和天氣抑制需求

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-16 00:30

美國聯準會 (Fed) 周五 (15 日) 公布數據顯示，2 月工業生產指數僅月 0.1%，幾乎沒有成長，略高於市場預期的 0%，前值自 - 0.1% 下修至 - 0.5%，主因是天氣轉暖抑制公用事業需求，不過卻刺激製造業生產成長。

2 月工業生產指數僅月 0.1%，幾乎沒有成長。(圖：ZeroHedge)

根據報告，2 月製造業生產指數月增 0.8%，高於市場預期的 0.3%，遠超修正後前值 - 1.1%，修正前為 - 0.5%，下修原因是由於冬季惡劣的天氣條件。

2 月製造業生產指數月增 0.8%，高於市場預期的 0.3%。(圖：ZeroHedge)

報告指出，2 月公用事業生產月減 7.5%，而該月礦業生產在 1 月因天氣因素下滑後反彈成長 2.2%。儘管 2 月工業生產增幅有所成長，但仍比去年同期下滑 0.7%，表明該產業仍委靡不振。同日另一份報告還顯示，由於訂單、出貨量和就業疲軟，紐約州 3 月製造業活動萎縮幅度遠超預期。

儘管工廠客戶在去年內取得進展，使得庫存與需求更加一致，但周四公布的數據顯示，2 月零售銷售增速在年初大幅回落後僅小幅回升，仍不及預期。

1 月份的購買量的下滑讓零售商的庫存與銷售比達到 2020 年 5 月以來新高。美國消費者更加克制，加上全球需求不慍不火，有可能限制工廠生產。

另外，2 月製造業生產成長反映機械、機動車和電器設備改善。然而由於能源需求下滑，消費品生產月減 1.4%；商業設備生產月增 1.7%，創兩年來新高。