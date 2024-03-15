美3月密大消費者信心指數初值略降至76.5 焦點轉向總統大選

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-15 23:40

密西根大學周五 (15 日) 公布初步調查顯示，3 月消費者信心指數初值自 2 月的 76.9 小幅降至 76.5，低於經濟學家預期的 77.1，基本保持穩定，透露美國民眾在總統大選前對展望更加謹慎。

至於備受矚目的通膨預期，消費者 3 月對未來一年通膨預期初值報 3.0%，低於經濟學家預期的 3.1%，與前值持平；未來五至十年通膨預期初值也維持在 2.9%，符合經濟學家預期且與前值持平。

消費者 3 月對未來一年通膨預期初值維持在 3%。(圖：ZeroHedge)

密大消費者信心指數調查主任 Joanne Hsu 表示，隨著通膨大幅回落、就業市場依然強勁，市場情緒普遍向好，美國民眾現在正等待大選，以便了解經濟前景。

Hsu 在一份聲明中說：「消費者的看法已穩定在觀望模式。在今年 11 月大選結果出來之前，許多人都保留對經濟軌跡的判斷，尤其是長期判斷。」

其他數據方面，3 月現況指數初值報 79.4，略高於經濟學家預期的 79.2，與前值持平；同月預期指數自前值的 75.2 降至 74.6，低於市場預期的 75.1。儘管消費者對自己個人財務狀況有信心，但他們對經濟前景卻不是這麼樂觀。

儘管消費者對自己個人財務狀況有信心，但他們對經濟前景卻不是這麼樂觀。(圖：ZeroHedge)