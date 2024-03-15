〈財報〉寧德時代去年淨利年增逾四成 上季獲利卻下滑

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-15 22:40

中國電動車電池製造商寧德時代 (300750-CN) 周五 (15 日) 公布 2023 年年報，根據年報顯示，去年淨利年增逾四成，不過去年第四季淨利卻下滑，為 2022 年第二季以來首見，在全球最大汽車市場需求放緩的情況下，寧德時代與規模較小的競爭對手展開激烈競爭。

根據年報，寧德時代實現全年營收人民幣 4009.2 億元 (以下單位皆同)，首次突破 4,000 億大關，年增 22.01%；全年淨利報 441.21 億元，經調整後年增成長 43.58%，擬以年度現金分紅和年度特別分紅合計配發現金 220.6 億元。

不過從單季業績來看，寧德時代去年第四季淨利年減 1.2% 至 129.8 億元；相較之下，去年第三季年增 10.7%。儘管如此，該公司在今年前幾個月重新奪回市占率，報告顯示，自 2022 年 11 月以來，其在中國國內市占首次超過 50%。

根據中國汽車電池創新聯盟 (CABIA) 數據顯示，2 月寧德時代電池在中國製造的電動車市占為 55.2%，比 1 月成長 5.75 個百分點。相比之下，排名第二的比亞迪 (1211-HK) 和排名第三的中創新航 (3931-HK) 的總額占比小幅上升至 24.1%，但低去年底的近 30%。

摩根士丹利在日前公布的報告預估，寧德時代的股票評等將從「中性」(equal-weight) 上調至「增持」(overweight)，因為看到「基本面出現多個轉捩點」。

該行分析師指出，與供應鏈瓶頸消化了過剩的庫存，導致電池價格競爭在去年持續不斷。但隨著價格戰接近尾聲，寧德時代準備透過新一代大型生產線提高成本效率，擴大其相對於同行的股本回報率 (ROE)。

其他數據方面，寧德時代去年實現鋰離子電池銷量 390GWh，年增 34.95%， 其中，動力電池系統銷量 321GWh，較去年同期成長 32.56%；儲能電池系統銷量 69GWh，較去年同期成長 46.81%。

根據 SNE Research 數據，2023 年寧德時代全球動力電池使用量市占率 36.8%，連續七年穩居全球榜首，其中，歐洲市場持續快速突破，動力電池使用量市佔率 35.1%；全球儲能電池出貨量市佔率 40%，連續三年蟬聯世界第一；繼續坐穩全球動力電池與儲能電池領域的「雙料冠軍」。