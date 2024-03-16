前進輝達 GTC AI大會 新漢展現全系列強固高效能軌道車載解決方案

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-16 13:01

工業電腦廠新漢 (8234-TW) 宣布，智慧車載事業部（MCS）專注於 Edge AI 車載應用領域，將參加自 3 月 18 日至 21 日在美國加州聖荷塞會議中心所舉行的輝達 (NVDA-US) NVIDIA GTC 全球人工智能開發者大會，展示全系列 IP67 等級高性能 Edge AI 強固型軌道運算及 AI 車載解決方案。

新漢高性能 Edge AI 強固型軌道運算及 AI 車載解決方案，當中涵蓋高速鐵路應用、輕軌應用、輔助智慧巡邏車、輔助港務運輸管理、工程推土車以及軌道維修等多元場域，相關產品已在歐亞數個城市，與當地的鐵路軌道運輸系統業者合作導入 AI 解決方案。

新漢智慧車載事業部業務處協理張峰榮表示，與 NVIDIA 的合作目前已推出了包括 NVIDIA Jetson AGX Orin、NVIDIA Jetson Orin NX、以及 NVIDIA Jetson Xavier NX 在內等多樣化產品組合，藉由本次參展 NVIDIA GTC 大會，目標推展更多國際交通專案合作。

新漢除了具備多項 NVIDIA 合作夥伴網路（NPN）成員的條件外，以其基於 NVIDIA Jetson Orin 運算模組並結合自家 IP67 防水防塵等級的強固型軌道車載產品，所開發出一系列高性能車載運算解決方案，獲選為 NPN 成員。