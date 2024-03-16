赫伯羅德CEO：農曆新年後復甦情況佳 下半年貿易需求改善

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-16 08:31

全球第五大貨櫃航運商赫伯羅德 (Hapag-Lloyd) 執行長 Rolf Habben Jansen 表示，在和客戶與其他物流公司對話後，他對今年餘下時間貿易前景的看法有所改善，認為下半年的需求將高於原先預期。

Jansen 說：「我們還發現，在許多情況下，庫存都已經耗盡。截至目前，我們在農曆新年後觀察到復甦情況良好。所以我們對此相當滿意。」

赫伯羅德本周公布去年淨利潤大幅下滑，並大砍股利，拖累股價下跌。儘管明顯低於 2022 年，去年的淨利潤仍是赫伯羅德史上第三佳的表現，主要由貨櫃塞港和高運價所帶動。

雖然紅海問題導致貨櫃運價飆升，赫伯羅德預估今年收益仍將下滑，原因是貿易航運量轉移導致成本上升。

葉門反政府組織青年運動 (胡塞武裝) 對紅海商船的襲擊行動仍在持續。一艘經由紅海北行的油輪在周五 (15 日) 遭遇攻擊。

Jansen 說：「這是令人擔憂的情況，我認為紅海前景非常艱難。我們希望這件事能在幾個月內結束，但我很清楚，雖然許多國家付出相當大努力，有些人還是認為這可能持續更長一段時間。」

除了推高航運成本以外，貨櫃船消耗的燃料也更多。Sea-Intelligence 指出，紅海改道可能使二氧化碳排放量增加 260% 至 354%。

因此，擁有前往歐洲船舶的海運承運人，在歐盟的碳排放交易體系之下，可能必須承擔更高的碳排責任。根據 OceanScore 計算，隨著更改航道增加燃油消耗量和航行速度，碳排放交易系統將要求自歐洲出發或前往歐洲的航程負起 50% 的責任，並要求對停靠歐盟港口或在歐盟港口間過境的船舶，承擔 100% 的責任。

Jansen 表示，除了紅海改道和巴拿馬運河乾旱限制外，包含美國零售商在內等托運人，正趕在東岸及海灣港口的潛在罷工行動之前，為今年的航運旺季做好準備，這和物流業者上周在加州舉行的全球最大海事 / 物流會議 TPM 上向 CNBC 給出的說法一致。