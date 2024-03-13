富國銀行估Fed在6月首次降息 較先前預測晚一個月

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-13 22:30

富國銀行 (WFC-US) 周三 (13 日) 加入摩根士丹利 (MS-US)、高盛(GS-US) 和瑞銀財富管理等主要銀行的行列，預測美國聯準會 (Fed) 將在 6 月首次降息。

富國銀行表示，Fed 在宣布降息之前，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 繼續尋求「更有信心」，確認通膨會回到 2% 的目標。該行此前預估 Fed 會在 5 月降息。

Fed 主席鮑爾上周曾表示，央行距離降息所需的信心「不遠」了，但一直不願意宣布結束與通膨的抗爭。然而美國勞工部昨日公布報告顯示，2 月消費者物價指數 (CPI) 在企業和住房成本推動下穩步升溫，暗示通膨仍相當頑強。儘管通膨數據練續第二個月升溫，但該報告組成細項仍與通膨降溫趨勢一致。

富國銀行經濟學家在一份報告中表示：「我們看到越來越多證據表明，就業市場正在降溫，通膨仍在按趨勢放緩。」

該行預估，Fed 今年將降息 100 個基點、明年在降息 100 個基點，讓聯邦基金利率的目標區間在明年降至 3.25% 至 3.50%。