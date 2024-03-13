路透：義大利政府與中國奇瑞汽車談判建廠事宜

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-13 20:30

路透周三 (13 日) 援引兩名知情人士消息報導，義大利政府正在與中國奇瑞汽車 (Chery automobile) 進行談判，以吸引除 Stellantis 外的另一家大型汽車製造商進入義大利，並增加國內汽車產量。

報導指出，義大利政府希望將汽車產量從去年的 80 萬輛提高至 130 萬輛，同時還與該國唯一的主要汽車製造商 Stellantis 進行討論，希望該公司到 2030 年內能將汽車年產量提高到 100 萬輛以上，先前達到這一水準的產量是在 2017 年。

義大利企業暨製造部長烏索 (Adolfo Urso) 曾表示，義大利希望第二家汽車製造上替全國汽車產量增加約 30 萬輛。另外，義大利上月與特斯拉 (TSLA-US) 和三家未透露姓名的中國汽車製造商進行談判，這些車商去年出訪義大利，評估潛在的投資機會。

倘若此次談判成功，奇瑞汽車將成為首批在歐洲擁有生產基地的中國汽車製造商之一，這將加劇與當地傳統汽車製造商的競爭，尤其是在電動車領域。

據悉，奇瑞汽車目前是義大利政府方面「押住最多」的選擇。對上述報導，義大利工業部發言人拒絕置評。

奇瑞汽車歐洲董事總經理 Jochen Tueting 表示，公司預估在歐洲的銷量將足以支撐當地的組裝廠，目前正在就歐洲幾處地點進行討論，尋找未來在當地建廠的潛在機會，不過礙於保密協議，無法就具體地點發表評論。

值得注意的是，在電動車銷量較低的義大利或西班牙蓋廠，符合奇瑞汽車銷售內燃機、混合動力和純店電動車的策略。

另有業內消息人士透露，奇瑞汽車正在就考慮翻新現有工廠或義大利新建一家工廠，同時也在評估歐洲其他選擇，包括日產汽車在巴塞隆納的前工廠。