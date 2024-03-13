豐田汽車同意25年來最大幅度加薪 替日銀結束負利率鋪平道路

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-13 20:56

日本「春鬥」結果陸續揭曉，日本各行業薪資增幅均較去年大幅成長，替日銀 (BOJ、日本央行) 結束負利率鋪平道路。

以豐田汽車、松下、新日鐵和日產汽車為代表的日本大型企業同意「春鬥」中充分滿足工會調薪要求，同時以中小製造業為主的日本產業公會「JAM」表示已達成 5.32% 的調薪漲幅，超出預期。

此次春鬥「風向球」豐田汽車周三 (13 日) 率先宣布同意 25 年來最大幅度調薪，員工的獎金將從 6.7 個月薪資提高到 7.6 個月，成為有史以來最高年度獎金。而根據職位不同，豐田員工月薪最高將增加 28,440 日元。

市場普遍對 3 月 15 日即將公布的「春鬥」談判初步結果較為樂觀，預估增速將遠高於 2023 年的 3.6% 達到 4.3%，大型企業的增幅還可能超過 5%。

經濟學家認為，薪資大幅上漲是日銀宣布其穩定薪資成長和穩定物價這一長期目標即將實現，並結束 2016 年以來實施的負利率的先決條件，將為其在 3 月 18 日 - 19 日結束負利率政策鋪路。市場對於日銀提前升息的押注持續升溫，隔夜掉期指數則較傾向在 3 月而非 4 月轉向。

外媒報導指出，日本汽車工人的薪資漲幅將達到或超過 5%。由於汽車業在日本僱員人數達到 550 萬人，因此，豐田和其他汽車製造商的加薪幅度被視為薪酬談判「風向球」。