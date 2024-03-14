微軟將推出網路安全AI助手 協助客戶追蹤駭客不法活動

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-14 01:22

根據外媒周三 (13 日) 報導，微軟 (MSFT-US) 計劃在 4 月 1 日發布人工智慧 (AI) 工具「Security Copilot」，幫助網路安全工作人員生成可疑活動是件摘要，並找出駭客用來掩蓋其意圖的狡猾手段。Security Copilot 大約在一年前推出，此後一直在企業客戶中試用。

微軟負責安全行銷的副總裁 Andrew Conway 表示，Security Copilot 的試用企業包括英國石油公司 (BP-BP) 和陶氏化學公司(Dow-US)，目前已有「數百家合作夥伴和客戶」。客戶將根據使用情況付費，就像他們使用的 Azure 雲端服務一樣。

微軟正在努力為其主要產品線注入來自合作夥伴 OpenAI 的 AI 工具，並說服企業客戶購買訂閱服務，Security Copilot 是微軟努力的一部分。

雖然 AI 可以幫助產生內容和合成企業數據，但它也會犯下一些代價高昂或令人尷尬的錯誤。Conway 說，因為電腦安全是如此重要，風險如此之高，所以微軟對 Security Copilot 格外小心。該軟體將 OpenAI 模型的強大功能與微軟收集的大量安全資訊結合。

Conway 說：「考慮到用例的嚴重性，我們正在做很多事情來解決 (風險)，包括尋求對產品的持續回饋，以及它的不足之處。 儘管如此，今天的安全仍然是一個安全產品產生錯誤和誤報的地方。這就是這個領域的本質。」

Copilot 可以與微軟所有的安全和隱私軟體相容，並提供一個助手面板，可以產生摘要和回答問題。Conway 說，該軟體將解放有經驗的網路安全工作者，讓他們從事更複雜的任務，並幫助新手更快地跟上速度，同時增進他們的技能。