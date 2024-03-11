植樹節大玩趣味挑戰題！富邦金控攜手勇士隊球員當「算樹的人」

鉅亨網記者陳于晴 2024-03-11 10:35

植樹節 (3/12) 前夕，富邦金控攜手臺北富邦勇士籃球隊球員強森、辛特力、曾祥鈞、周桂羽、洪楷傑、簡廷兆進行算「樹」大挑戰，趣味影片今日上線，邀請民眾共同愛護森林、力行減碳。同時，2024 新北市萬金石馬拉松本周日 (3/17) 即將開跑，富邦金控也號召跑友共襄盛舉，加入跑步領樹愛臺灣的行列，一起跑越多、樹越多！

富邦金控關懷地球環境，積極推動植樹及鼓勵民眾從日常小事節能減碳，日前邀請富邦勇士隊六名球員參加「減碳算樹題」IQ 大挑戰，計算植樹固碳量與日常生活碳排量。究竟高人一等的籃球員「身高和 IQ 有沒有關係」？哪位球星算「樹」能力驚人？輕鬆逗趣影片已在「富邦 Run For Green™」 YouTube 頻道上線，歡迎大家點擊觀看，一起當個「算樹的人」。

透過遊戲機台，球員們更加了解減碳小知識，如以搭乘不同交通工具的每人每公里排放量 (KgCo2e) 來換算，搭乘捷運約 0.031、自行開燃油車的排放量 0.104 將高出許多 (註)，並邀請勇士隊粉絲們共同參與減碳生活，為美好地球貢獻一份心力。

富邦金控早自 2021 年推動 Run For GreenTM 奔向綠色倡議，目標五年內為臺灣種下 10 萬棵樹，同時發揮身為四大馬拉松贊助商的力量、替跑者植樹減碳，跑者每累積 40 公里可兌領一棵樹木，至今已讓 5.3 萬跑者具備領樹資格。3/14 至 3/16 舉行的新北路跑運動博覽會，富邦金控將展出 Run For GreenTM 計畫亮點，歡迎民眾前往富邦攤位體驗，一起參與領樹愛地球活動。

本周末即將在新北市北海岸舉行台灣首場金標籤賽事–新北市萬金石馬拉松，以綠色永續為主軸，從賽事食、衣、住、行各面向的生命歷程檢驗碳排放量，在 2023 年計算賽事碳排為每人公里 0.35 公斤，並以此為減碳基準線，逐年遞減 10%。富邦也在賽道鄰近處種植等，協助打造海岸綠色邊防；提醒跑友們欣賞美景的同時，別忘了在完賽後至富邦攤位完賽時間牆留念，現場還會贈送台灣百合原生種子，幫助大家成為「算樹的人」。