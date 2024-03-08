富邦金前2月大賺223億元EPS 1.72元 富壽單月、累月獲利年增逾3倍

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-08 17:09

富邦金 (2881-TW) 今 (8) 日公布 2024 年 2 月自結稅後純益 83.09 億元，累計前 2 月稅後純益 223.79 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 1.72 元。各子公司表現不俗，富邦人壽單月及累月獲利均較去年同期成長 300% 以上，北富銀前 2 月純益也續創歷年同期新高。

富邦人壽 2 月稅後純益 42.75 億元，累計稅後純益 133.5 億元，當月主要投資收益來源為利息收入、國內外股票及基金資本利得，富邦人壽強調，會持續密切關注市場波動情況，並保持穩健的投資布局。

在股市方面，富邦人壽表示，2 月份台股加權指數持續走升，伺機實現資本利得；債市方面，美國經濟展現韌性，致使 2 月份公債利率彈升。策略上維持充足流動性部位，以利能彈性因應後續市況變化，動態調整投資部位；匯市方面，在美國就業與通膨表現良好下，國際美元震盪走升，2 月份台幣對美元貶值約 0.87%，貢獻當月匯兌利得。

富邦人壽個體初年度保費收入 (First Year Premium) 單月及累計皆穩居業界第一，其中單 2 月初年度保費 66.41 億，累計前 2 月初年度保費收入達 184.33 億元；單 2 月總保費收入 (Total Premium) 223.87 億，累計前 2 月總保費達 614.65 億元。

富邦人壽積極推動商品轉型，強化保障型商品銷售及提高分期繳占比，其中個人健康及傷害險商品較去年同期成長 41.4%，另累計前 2 月初年度等價保費收入 (FYPE) 達 94.71 億，年成長 58.8%。2 月底淨值比率高於 10%，RBC 超過 300%，整體資本水準維持良好。

台北富邦銀行 2 月稅後純益 22.81 億元，累計稅後純益 57.71 億元，年增 18%。單月獲利為歷年 2 月次高，僅次於 2022 年 2 月認列一次性轉投資廉價購買利益，累積獲利創歷史新高，成長主要來自利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期成長 14% 及 62%，帶動營收較去年同期成長超過 2 成。

北富銀各項業務動能穩定成長，存放款餘額較去同期成長 7% 及 13%，財富管理銷售動能強勁，累計財管收益年成長超過 5 成，信用卡有效卡數穩定增加，簽帳金額前 2 月年成長超過 6 成。截至 2 月底逾放比率為 0.12%，備抵呆帳覆蓋率為 1083%，維持良好資產品質。