富邦金控領航永續發展 連獲三項國際永續評比認可

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-06 15:54

富邦金控致力 ESG 經營之成果備受肯定，一舉斬獲三項國際殊榮！富邦金控連續七年入選道瓊永續指數 (DJSI) 世界指數成分股、亦持續八年入選道瓊永續新興市場指數成分股富邦金控致力 ESG 經營之成果備受肯定，一舉斬獲三項國際殊榮！富邦金控連續七年入選道瓊永續指數 (DJSI) 世界指數成分股、亦持續八年入選道瓊永續新興市場指數成分股，更以此 ESG 評分排名全球保險業前 10% 之優異成績，於全球近萬家受評企業中脫穎而出，入選 2024 年 DJSI 永續年鑑 (The S&P Global Sustainability Yearbook)，並位列全球保險業第七名。富邦金控更獲 2023 年 CDP 氣候變遷評比為 A - 領導等級，是自 2020 年起連續四年維持領導等級，同時，富邦金控今年並再次躋身《Brand Finance》全球 500 大永續聲譽品牌 (Sustainability Perceptions Index)，也是台灣唯一連續兩年入榜之金控公司，顯示富邦金控推動氣候治理之成效備受國際肯定。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控長期耕耘企業永續經營，視 ESG 為公司重要發展方向，自 2021 年擘劃全新永續願景工程以來，以低碳、數位、激勵、影響四大 ESG 策略，持續引領台灣 Run For GreenTM。在金融面，以資金的力量，領航綠色金融發展；在非金融面，以企業影響力，帶領社會大眾改變思維，共同朝低碳生活邁進，堅持永續經營的使命，引領台灣奔向淨零未來。今年再次入選《Brand Finance》全球 500 大永續聲譽品牌及獲得兩項重要國際評比殊榮，是對富邦金控致力經營 ESG 的崇高肯定！

CDP 是全球環境領域最具指標性之非營利評比機構，受評企業持續增長，2023 年全球受評企業超過 2.3 萬家。取得 CDP 領導等級評價之企業，需建立制度化的治理及風險管理流程、設定積極的減碳目標及行動規劃，並符合 CDP 對資訊揭露完整度與透明度的高標準要求。

2023 年，富邦金控於 CDP 的 12 個評比面向中，共有 7 項獲得「A 級」之最高評價，包含：商業及策略與情境分析、減碳行動及低碳產品、氣候治理、資產組合衝擊、風險管理流程、範疇一及範疇二碳排放、減碳目標，顯示富邦金控身為氣候金融領跑者，積極推動氣候行動的努力，深獲國際肯定。

此外， 富邦金控已於 2022 年 9 月通過科學基礎減碳目標審查 (SBT)，並成為 RE100 百分之百再生能源倡議會員，以國際高規格執行營運減碳。為朝 2040 年海內外據點全面使用綠電之目標邁進，富邦金控於 2023 年 6 月宣布子公司台北富邦銀行、富邦產險及富邦證券與綠電業者寶晶能源旗下子公司城市發展電業共同簽署 439.1 萬度綠電採購合約，富邦金控各子公司共 91 處營運據點、122 個電表將同步導入太陽光電，創下首例由金控整合旗下多家子公司共同規劃、統一採購且同步轉供的綠電導入案，亦寫下台灣金融機構單次採購綠電覆蓋據點及電表數量最多之紀錄。