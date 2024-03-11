聚恆桃園分部正式啟用 滿足中北部客戶需求

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-11 13:28

太陽能業者聚恆科技 (4582TW) 今 (11) 日表示，桃園全新辦事處大樓正式落成，可更快回應中北部客戶需求，並提升同仁交通便利性，建築包含舒適的辦公與住宿環境，屋頂建置容量 18kwp 光電系統，呼應企業永續低碳的概念。

聚恆科技指出，作為一家致力於綠色能源開發與投資的企業，聚恆與大亞集團共同投資興建，並在 2022 年底完成全台首件大型漁電共生案場掛錶及營運，案場面積達 114 公頃，預估每年發出 1.2 億度電力，且與既有養殖戶共同規劃的養殖區已經開始產出穩定漁獲。

另外，聚恆科技儲能事業也榮獲台電儲能自動頻率控制 (AFC) 調頻服務資源採購案五家得標廠商之一，在台南市永康區總部建置 2MW/1.2MWh 儲能系統。