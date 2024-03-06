〈美股早盤〉Fed主席鮑爾談話提振市場情緒 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-06 22:49

美股主要指數周三 (6 日) 開高，此前聯準會 (Fed) 主席鮑爾在赴國會作證前發表事先準備好的談話中提到，央行預估在今年晚些時候降息，雖然與他此前發表談話一樣，市場觀察人士表示整體講稿中沒有什麼新內容，但仍提振市場情緒。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 100 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲近 120 點或近 0.8%，標普 500 指數漲近 0.6%，費城半導體指數漲近 2.5%。

美股開盤前，主要指數期貨走揚、美債殖利率下跌，因為 Fed 主席鮑爾重申央行不急著降息。鮑爾周三赴種眾院作證，在他準備好的證詞中表示，今年某些時候開始降息適合適的，但現在官員尚未準備好。有觀察人士指出，鮑爾的談話很簡短，沒有透露任何新內容，相當平淡無奇且不值得等待。

凱投宏觀 (Capital Economics) 分析師 Andrew Hunter 說，鮑爾重申他 1 月在記者會上的說法，即「在今年某個時候」降息可能是合適的，這表明他不向其他官員那樣保持更強硬的觀點。這與最近幾周數名官員的說法形成輕微對比，這些官員聲稱降息更有可能在今年稍晚時候進行。

Hunter 補充說，鮑爾的言論不會改變自己對 Fed 可能開始在 6 月降息的觀點。這也是 Fed 掉期持續顯示最有可能的結果，交易員目前預估今年有 3 次降息，與 Fed 的最新預測基本一致。

另一方面，交易員也密切留意經濟數據表現。美國企業在上月以溫和的步伐增加招聘，其中民間企業就業人數增加 14 萬人，低於市場預期的 14.9 萬，不過高於上修後前值 11.1 萬人。稍晚即將公布的 1 月 JOLTS 職位空缺數也是投資人的焦點，此外還有 Fed 經濟褐皮書。

截至台北時間周三（6 日）22 時許：

焦點個股：

京東 (JD-US) 早盤股價上漲 15.44%，至每股 24.75 美元

中國電商京東周三美股盤前公布 2023 會計年度第四季與全年財報，受惠廣泛商品降價策略吸引消費者消費，該季營收年增近 4%，優於華爾街分析師預期。與此同時，京東董事會批准價值 30 億美元的股票回購計畫且宣布股利配發。亮眼財報加持下提振京東美國股票盤前大漲逾 10%。

Abercrombie & Fitch(ANF-US) 早盤股價下跌 3.15%，至每股 135.54 美元

服飾商 Abercrombie & Fitch Co. 周三 (6 日) 預測全年營收成長將高於華爾街預期，因為該公司押注假日購物季強勁，對其服裝品牌的全價需求強勁。Abercrombie 和 Lululemon Athletica (LULU-US) 等服裝零售商因在假期購物季期間削減庫存並推出新鮮款式而從中受益。

金寶湯 (CPB-US) 早盤股價上漲 2.07%，至每股 43.84 美元

由於對品牌即食食品的穩定需求以及其食品服務業務的實力，金寶湯上季銷售額和獲利超出市場預期，並堅持全年財測不變。在周三 (6 日) 的財報中，金寶湯所有產品的價格上漲 1%，而總銷量下降了 2%，因為假日促銷活動鼓勵購物者搶購金魚餅乾和 Pepperidge Farm 餅乾。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月 ADP 新增就業人數報 14 萬，預期 14.9 萬，前值 11.1 萬

美國 1 月 JOLTS 職位空缺數預期 880 萬，前值 902.6 萬

美國 1 月批發庫存月增率預期 - 0.1%，前值 0.4%

華爾街分析：

華爾街投資人 Gary Shilling 表示股票目前非常昂貴，預警可能會發生重大拋售。身為前美林證券首席經濟學家且曾準確預測 2008 年金融危機的他，指出標普 500 指數的席勒本益比 (CAPE) 遠高於長期平均，暗示美股被過度高估。 Shilling 預測標普 500 指數可能會下跌 20% 至 30%，或更多，跌至 3500 點以下，這意味著較目前 5100 點水準有超過 30% 的潛在跌幅。