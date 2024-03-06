美2月ADP新增就業人數報14萬 低於預期

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-06 21:27

美國周三 (6 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，2 月美國民間企業就業人數經季節調整後增加 14 萬人，低於經濟學家預期的 14.9 萬人，高於 1 月向上修正後的 11.1 萬人。數據顯示，美國企業在 2 月以溫和的步伐增加招聘，這顯示各行業對工人的需求具有彈性。

(圖：ZeroHedge)

2 月就業人數成長反彈同時，在職者的薪資增幅持續放緩，達到 5.1%，為 2021 年 8 月以來最小增幅；對於跳槽者來說，薪資年增 7.6%，為自 2022 年 11 月以來首次加速。

(圖：ZeroHedge)

按產業來看，ADP 報告顯示 2 月大部分產業就業人數有所增加，包括休閒和飯店業、教育和醫療服務在內的服務業領漲，就業人數增加 4.1 萬人、1 月為增加 2.8 萬人；製造業就業人數增加 2.8 萬人、1 月增加 2.2 萬人；自然資源和礦業部門、資訊服務部門就業人數減少，分別減少 4,000 和 2,000 人。

市場分析指出，企業仍以健康的速度招募員工，從公司規模來看，人數規模在 500 人的大型企業就業人數增長最多，達到了 61,000 人，而人數規模在 50-249 人的中型企業就業人數增加了 53,000 人。