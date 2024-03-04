〈走進中國〉敢在過去一年買房的人 是抄底還是填坑？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-04 08:00

2023 年，「跌」成為不少中國城市房市的主題詞，業主割肉人民幣（下同）大幾十萬賣房的故事並不鮮見。

據《界面新聞》旗下《真故研究室》報導，在行情不透明之下，買還是不買，很多人很困擾。在去年的購房者中，有些人是出於剛需，有的是看好房子的保值性，背後支撐很多人出手購房卡位的一個賭注是：我在抄底。

不過，這裡是底嗎？

強烈感受到建商需要我的全款

眼看著 2023 年年關將至，56 歲的張軍（化名）快馬加鞭，在瀋陽購置了一套 143 平方公尺（43.2 坪）的溫泉房。

這是他第三次在瀋陽購買房產。之前他已經擁有兩套全款房產，價格都在 70 萬元左右，無論是學區、醫院、交通乃至周邊環境，都是瀋陽優質小區。唯一的問題就是不夠大——不到 100 平方公尺，對於想規劃退休生活的張軍來說，稍顯侷促。

讓張軍真正考慮這套距離市中心近 30 分鐘車程溫泉房的，是一位金融業朋友的社會觀察。

「朋友認為，現在很多家庭有好幾套房子，但人口出生率在不斷下降，將來房源溢出是趨勢。而對於瀋陽這樣的二線城市來說，未來大戶型的流通率一定是高於小戶型的，所以置換大一點的房子，可能更有保值性，這也是我果斷下手這套房產的重要原因。」張軍表示。

另一個讓張軍加速購房進程的原因，是他的直覺觀察，以及發生在自己身上的「歪打正著」。

張軍在 2020 年購置第二套房產時，就感覺整個市場景氣不夠，他去交全款的時候，能感覺到開發商非常需要他的 70 萬內購現金。最後對方還以開玩笑的口吻說：「你趕緊交錢，你交錢我們就能開支（發薪）了。現在想來，那時候他們的日子可能就已經挺難過了。」

後來融創、碧桂園等建商發生的事，也證實了張軍的猜測。

無獨有偶，教育工作者章全（化名）也趕在龍年前入手了一套天津市河北區的房子，他的買房動機相對被動。

「年齡到這了，著急結婚，前幾年沒錢買房，現在只能倉促上陣。」

章全說，他和女友看了好多戶型才定的這套房子，天津市河北區也屬於市中心區域，小區是新房建案，有學校，「裸房」（沒有建商的廣告與銷售費用）總價 323 萬。

房市價格波動一定程度上加快了章全購房的進程：因為結婚剛需，章全 2022 年就在關注天津合適的房子，2023 年關注房源下降了不少，於是果斷入手。

「開發商見到我們非常熱情，名義上還送了我們一個 12 萬元的車位，只為讓我們緊急付款。」章全說。

2023 入房市 到底是抄底還是填坑？

房市接下來會如何，是許多買房人、賣房人共同關心的話題。

《真故研究室》列出網上幾個代表性意見：

● 應該賣。中國人此前多沒有經歷過資產縮水，所以相關經驗不夠。

● 可以不著急賣。中國房市不可能一直跌，因為涉及到經濟安全。未來房價可能不會大漲，但房子仍具保值性。

●重新配置區域。核心城市的核心地段房屋，仍具較大投資價值。

●自己住，這 1-2 年應該是抄底好時機。

一位不願意具名的資深房市專家表示，短期來看，中國房地產行業沒有大的問題，即便房價下跌，也不會跌透，因為這牽涉經濟安全，政府會提出多種措施，支持房地產行業穩健發展。

該專家認為，對剛需和改善族來說，目前可能是個抄底時機，但買家要看具體卡的價位，就跟股票的買入點一樣。

至於目前價位是否已是底部，該專家說：「最低價可遇不可求，普通人多只能追求相對低價。」

除了剛需族外，很多人仍然會把房地產拿來與其他投資型商品的收益做對比。

張軍說：「現在市面上我能接觸到的投資型商品和財政投資，利息和收益都非常低，並且通貨膨脹仍在繼續，只要投資款不影響生活，即使現在的房市低迷，房產也仍是我所有資產配置中的第一選擇。」