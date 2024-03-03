中國全國兩會明天揭幕 有五大看點

鉅亨網新聞中心 2024-03-03 18:29

中國全國政協十四屆二次會議新聞發言人劉結一周日（3 日）表示，全國政協十四屆二次會議將於 3 月 4 日下午 3 時在人民大會堂揭幕，3 月 10 日上午閉幕。

據《央視》報導，大會主要議程是：

1. 聽取和審議全國政協常委會工作報告和提案工作情況的報告；

2. 列席十四屆全國人大二次會議，聽取並討論政府工作報告以及其他有關報告；

3. 審議通過全國政協十四屆二次會議政治決議、關於常委會工作報告的決議、關於全國政協十四屆一次會議以來提案工作情況報告的決議、關於全國政協十四屆二次會議提案審查情況的報告。

全國政協十四屆二次會議首場「委員通道」集體採訪活動，定周一下午 2 時在人民大會堂中央大廳北側登場。

以下是《新華社》列出的今年「兩會」五大看點：

今年經濟發展預期目標

各地「兩會」釋出的訊息顯示，多地將今年經濟增速預期目標定在不低於 5%。

「要綜合考慮穩就業、保民生、防風險等需要，與『十四五』規劃目標要求相銜接，提出符合潛在水準又屬於合理區間的經濟增長目標，更要關注增長成色和品質。」全國政協委員、中央黨校（國家行政學院）教授韓保江說。

重點領域改革

加快全國統一大市場建設、進一步改善民營企業營商環境、國有企業改革深化提升、落實金融體制改革…… 今年諸多重點領域改革任務，將成為代表委員關注焦點。

「破除地方保護和市場分割迫在眉睫。」全國政協委員、南方科技大學副校長金李說，要從產權保護、市場准入、公平競爭、社會信用等方面入手，加快建立統一的市場制度規則。針對反映強烈的限定交易、歧視性規定等突出問題，政府要增強執法打擊力道。

新質生產力如何持續「上新」？

從去年中共總書記習近平在地方視察時首次提出，到今年多地政府工作報告「新」字頻現，「新質生產力」已成為社會關注度極高的熱詞，全國「兩會」期間將繼續引發熱議。

「發展新質生產力是布局未來、創造未來、競爭未來。」中國科學院科技戰略咨詢研究院院長潘教峰說，新質生產力順應產業結構轉型升級大趨勢，已經在實踐中形成，並展示出對高品質發展的強勁推動力、支撐力。

中國電子信息產業發展研究院院長張立認為，發展新質生產力，關鍵是科技創新。要著力建立創新安全的技術生態體系、完善開放的產業科技創新體系，促進原創性、顛覆性創新成果競相湧現。

民生保障如何更有力道與溫度？

聚焦百姓關切，民生保障如何更有力道與溫度，將是今年全國「兩會」重要議題。

就業是民生之本。今年就業總量壓力不減，大學畢業生、農民工等群體是「穩就業」重中之重。

2024 屆大學畢業生規模預估達 1,179 萬人，再增加 21 萬人。多位代表委員建議，要進一步落實社保補貼、吸納就業補貼等政策，激勵經營主體鞏固就業「存量」，擴大就業「增量」。

代表委員並說，要加強職業技能培訓、提高見習品質，增強畢業生就業能力，重點加強對脫貧家庭、低保家庭等就業困難畢業生群體幫扶。

甘肅省慶陽市鎮原縣臨涇鎮席溝圈村黨總支書記馬銀萍建議，因地制宜，發展勞務市場或零工市場。緊盯製造業、現代服務業、鄉村振興等領域對勞動力的需求，展開訂單式、項目制培訓，有效幫助農民工就業。

如何推進更高水準對外開放？

國務院發展研究中心前副主任張軍擴表示，在逆全球化思潮抬頭、地緣政治博弈不斷加劇背景下，中國以更高水準對外開放的確定性，因應外部環境的不確定性，顯得尤為重要。