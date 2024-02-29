巴克萊喊加碼微軟：多種成長槓桿 廣告業務具500億美元商機

鉅亨網編譯許家華 2024-02-29 07:20

巴克萊周三 (28 日) 表示，微軟(MSFT-US) 的廣告業務擁有價值 500 億美元的商機。

以 Raimo Lenschow 為首的分析師團隊寫道：「微軟以生成式人工智慧 (Gen AI) 的新功能對其搜尋產品大改造，同時谷歌因在搜尋領域的主宰地位而面臨反壟斷訴訟，這引起市場對微軟潛在競爭機會擴大的討論。」他指出美國司法部 2020 年對谷歌提起訴訟。

巴克萊將微軟的廣告業務分為三部分——搜尋、廣告技術和 LinkedIn，並逐一提供看法。

搜尋部門──由 Bing 帶領，是微軟最大的市場機會。

廣告技術產品──仍處於早期階段，但具有潛力。

LinkedIn ──已成為全球最大 B2B 廣告公司。

巴克萊分析團隊認為，其廣告業務商機 300 億美元，其中 150 億美元來自搜尋營收，100 億美元來自 LinkedIn，50 億美元來自廣告技術。

「雖然內生占比的增長對微軟來說，無疑是很有價值，但要再次成為廣告領域 (尤其是搜尋領域) 的大型業者，需要在行動市場上擁有更高的市占。」

巴克萊分析團隊認為，微軟要在這方面取得進展，必須類似谷歌現行做法，每年花費數十億美元用於 Bing 搜尋引擎的分發，「如此將可額外創造 200 億美元的機會，隨時間推移，廣告業務可望成為微軟價值 500 億美元的資產。」