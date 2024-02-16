微軟4款獨佔遊戲將登陸別家電玩主機 其中兩款是大作！

鉅亨網編譯許家華 2024-02-16 06:50

微軟 (MSFT-US) 周四 (15 日) 表示，將向競爭對手主機釋出 4 款 Xbox 電玩遊戲。

微軟遊戲部門負責人 Phil Spencer 強調，該決定並非「基本上獨家」的策略有所改變。

儘管如此，這決定仍示意微軟有意藉自家遊戲內容開創更多營收，以往這些電玩遊戲僅能在微軟主機上玩。

微軟去年 10 月完成以逾 750 億美元的價格收購著名電玩發行商動視暴雪的交易。

微軟第二財季營收中 11% 來自電玩遊戲類。Game Pass 服務目前擁有 3400 萬訂戶，較兩年前 2500 萬訂閱人數的水準上升。然而，2020 年推出的 Xbox X 系列和 S 系列主機已證實不如 Sony PS5 或任天堂 Switch 那樣受歡迎。

Spencer 稱目前是個有趣的時間點，微軟可利用別家平台目前擁有的資源，來推動自家授權業務。「因此我們將這麼做。」他說。

微軟拒絕透露相關遊戲名稱，但 Spencer 表示，這些遊戲不會是去年 9 月推出的年度大作《星空 (Starfield)》，也不是即將推出的《印第安納瓊斯：古老之圈》。

Spencer 透露，在這 4 款預計釋出的電玩遊戲中，有兩款是「驅動社群的遊戲」，而另外兩款是較小的遊戲，並不意味微軟自家系統獨佔。

《The Verge》上周報導，微軟正考慮將《印第安納瓊斯：古老之圈》等獨佔遊戲登陸 PS5 (之前宣布僅適用 Xbox 和 Windows）。該遊戲來自 ZeniMax Media 的子公司 Bethesda Softworks，微軟於 2021 年以 75 億美元收購了 ZeniMax Media。

此消息令部分 Xbox 粉絲失望，並臆測未來微軟獨佔遊戲可能慢慢減少，導致購買 Xbox 軟硬體的動力下降。

本周稍早，《The Verge》報導 《Hi-Fi Rush》、《Pentiment》 和 《Sea of​​ Thieves》 等遊戲將登陸非微軟遊戲主機。