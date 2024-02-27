微軟與OpenAI競爭對手Mistral達成合作協議 加速人工智慧發展

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-27 02:30

微軟 (MSFT-US) 與 OpenAI 在歐洲市場的競爭對手 Mistral AI SAS 周一 (26 日) 宣布，兩家公司已達成為期數年的合作夥伴協議，希望透過新的合作關係加速人工智慧 (AI) 發展。

目前微軟因為與 OpenAI 的深度關聯，在全球範圍內受到日益增加的政治審查。根據微軟與 Mistral AI 達成的合作協議，合作將包括將 Mistral AI 最新的 AI 模式提供給微軟 Azure 雲端服務的客戶。

據了解，Mistral 開發的演算法模型與 OpenAI 用於聊天機器人和其他 AI 服務的模型相似，但 Mistral 的模型是開源的並且公開分享。

同時，Mistral AI 也推出一個名為 Mistral Large 的模型，聲稱它具有「獨特的推理能力」，並且能流利使用五種語言。微軟表示已對這家法國公司進行了少量投資，但拒絕透露具體金額。

在 AI 領域，微軟主要與 OpenAI 合作，向該公司投資了約 130 億美元。微軟作為 OpenAI 的主要財務支持者和商業夥伴，這種關聯導致微軟成為歐盟和英國反壟斷調查的對象。微軟則表示，兩家公司是獨立營運的。

2 月早些時候，微軟宣布在德國資料中心的投資規模為 32 億歐元 (約 35 億美元)，這是該公司在歐洲更廣泛投資推動的一部分。