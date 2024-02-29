傳Meta擬7月推出新AI語言模型Llama 3

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-29 02:40

根據《The Information》周三 (28 日) 報道，臉書母公司 Meta Platforms 計劃在 7 月發布最新版本的人工智慧 (AI) 大型語言模型 Llama 3，該模型將更好地回答用戶提出的有爭議的問題。

報導指出，Meta 研究人員正在試圖「放寬」(loosen up) 該模型，如此一來至少能替其認為有爭議的查詢提供上下文。與此同時，其競爭對手 Google 暫停其 Gemini AI 的圖像生成功能，原因是該功能生成的歷史圖像有時不準確。

根據《The Information》測試，Meta 在社群媒體平台上運行聊天機器人的 Llama 2 拒絕回答諸如如何惡作劇朋友、贏得戰爭或讓汽車引擎熄火等爭議較小的問題，然而 Llama 3 將能夠理解諸如「如何讓車輛引擎熄火」之類的問題。