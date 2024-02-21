傳微軟開發AI伺服器設備 減少對輝達的依賴
鉅亨網編譯段智恆 2024-02-21 02:00
《The Information》周二 (20 日) 援引知情人士消息報導，微軟 (MSFT-US) 正在開發一種新的網路卡，可以提高其 Maia 人工智慧 (AI) 伺服器晶片的效能，並有可能減少該公司對晶片設計師輝達 (NVDA-US) 的依賴。
據悉，微軟執行長納德拉 (Satya Nadella) 已聘請網路設備開發商瞻博網絡 (Juniper Networks)(JNPR-US) 的共同創辦人 Pradeep Sindhu 來領導網路卡工作。微軟去年收購 Sindhu 的伺服器晶片新創公司 Fungible。
報導指出，這款新網路卡類似於輝達的 ConnectX-7 卡，該晶片開發商將其與圖形處理器 (GPU) 一起銷售。該設備的開發可能需要一年多的時間，如果成功，可以減少 OpenAI 在微軟伺服器上訓練其模型所需的時間，並降低這一過程的成本。
對於上述報導，微軟沒有立即回應置評請求。
微軟已經向 ChatGPT 製造商 OpenAI 投資數十億美元，並將其技術融入了各種各樣的產品中，使這家 Windows 作業系統製造商在銷售 AI 軟體的競爭中占據優勢。去年 11 月，該公司推出了 Maia，這是一款旨在運行大型語言模型 (LLM) 並支援 AI 運算的晶片。
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