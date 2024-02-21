傳微軟開發AI伺服器設備 減少對輝達的依賴

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-21 02:00

據悉，微軟執行長納德拉 (Satya Nadella) 已聘請網路設備開發商瞻博網絡 (Juniper Networks)(JNPR-US) 的共同創辦人 Pradeep Sindhu 來領導網路卡工作。微軟去年收購 Sindhu 的伺服器晶片新創公司 Fungible。

報導指出，這款新網路卡類似於輝達的 ConnectX-7 卡，該晶片開發商將其與圖形處理器 (GPU) 一起銷售。該設備的開發可能需要一年多的時間，如果成功，可以減少 OpenAI 在微軟伺服器上訓練其模型所需的時間，並降低這一過程的成本。

對於上述報導，微軟沒有立即回應置評請求。