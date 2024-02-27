〈焦點股〉東陽首度躋身百元俱樂部 AM件車用股齊歡呼

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-27 10:24

隨著去年下半年起北美保險公司全面採用 AM 副廠件，國內車用 AM 廠長期受惠，東陽 (1319-TW) 1 月自結獲利年增高達 11.7 倍，每股盈餘 (EPS)0.91 元，今 (27) 日早盤股價衝破 100 元整數關卡，擠進百元俱樂部史上首見，而同樣以 AM 市場為主要業務的堤維西 (1522-TW) 歡呼漲停，耿鼎 (1524-TW) 也一度逼近漲停，昭輝 (1339-TW) 漲逾 2%。

由於 1 月起北美暴風雪頻傳，使傳統旺季碰撞件需求更熱絡，東陽 AM 營收創單月新高，並推升 1 月自結合併稅前盈餘為 5.5 億元，年增 11.7 倍，EPS 0.91 元，改寫史上單月最賺紀錄。

同時，堤維西 1 月營收 18.44 億元，月增率 26.66%、年增率達 23%，創單月新高紀錄，而耿鼎 2.51 億元，年增率更達 71.46%，也創下單月第三高。

東陽看好，全球汽車碰撞零件需求上升，加上旺季暢旺，訂單將持續成長。