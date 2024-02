〈焦點股〉東陽首度躋身百元俱樂部 AM件車用股齊歡呼

隨著去年下半年起北美保險公司全面採用 AM 副廠件,國內車用 AM 廠長期受惠,東陽 (1319-TW) 1 月自結獲利年增高達 11.7 倍,每股盈餘 (EPS)0.91 元,今 (27) 日早盤股價衝破 100 元整數關卡,擠進百元俱樂部史上首見,而同樣以 AM 市場為主要業務的堤維西 (1522-TW) 歡呼漲停,耿鼎 (1524-TW) 也一度逼近漲停,昭輝 (1339-TW) 漲逾 2%。