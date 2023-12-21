東陽兄弟傳承 吳永茂接任董座

汽車零組件大廠東陽 (1319-TW) 今 (21) 日召開董事會，會中全體董事一致推舉吳永茂董事為新任董事長，原董事長吳永豐為榮譽董事長，東陽指出，此為兄弟傳承永續的經營信念。

東陽三兄弟中，吳永豐為大哥，已年逾 80 歲，吳永茂排行老二，小大哥 9 歲，而老三吳永祥為集團總裁，也是公司總經理，三兄弟堅持家族公平持股並共同管理。

東陽指出，吳永茂擅長企業經營管理，早年帶領東陽，建立規章制度與人才培育、開發外銷市場，繼而規劃國外設廠，全球資源整合與布局，至此東陽站穩全球 AM 最大供應商的龍頭地位。

時至今日，吳永茂秉持傳承與永續信念，榮膺董事長後，將繼續擘劃集團發展方向，帶領東陽再次攀登高峰。

而吳永豐擔任董事長期間，帶領東陽股票上市，與兄弟齊心協力拓展海外生產據點，擴大營業規模，使東陽從在地企業成長為國際化企業，卸任後不吝傳承經驗，將持續擔任榮譽董事長。

東陽為因應北美市場對汽車 AM 件的需求，日前公告過斥資 5.95 億元購入台南市科工區逾 4879 坪土地，東陽表示，未來將整合事業資源，進行全球運籌管理，充分發揮資源運用的最大效益，並串聯汽車塑膠、鈑金內外裝部品、風扇馬達等產品線，持續提高 OEM、AM 兩大市場的規模與競爭能力，再創東陽營運新榮景。