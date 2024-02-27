台灣2月CCI創2年來新高 投資股票信心衝4年高點

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日發布 2 月消費者信心指數 (CCI) 總指數為 73.22 點，較上月上升 1.08 點，為連 5 漲，並創 2022 年 1 月以來新高；本次 6 項調查指標有 5 項上升，又以投資股票上升最多，更創 2020 年 3 月以來高點，顯示台股龍年以來一度衝破萬九大關，有效激勵市場的投資氣氛。