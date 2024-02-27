台灣2月CCI創2年來新高 投資股票信心衝4年高點
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-27 12:51
中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日發布 2 月消費者信心指數 (CCI) 總指數為 73.22 點，較上月上升 1.08 點，為連 5 漲，並創 2022 年 1 月以來新高；本次 6 項調查指標有 5 項上升，又以投資股票上升最多，更創 2020 年 3 月以來高點，顯示台股龍年以來一度衝破萬九大關，有效激勵市場的投資氣氛。
台經中心指出，本月上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，調查為 61.85 點，月升 3.17 點，為連 5 月上升，並衝上 2020 年 3 月來新高。
其次為「未來半年就業機會」70.23 點，月升 0.99 點；「未來半年家庭經濟狀況」79.39 點，月升 0.89 點；「未來半年物價水準」 32.22 點，月升 0.85 點，創 2022 年以來高，顯示通膨趨緩使消費者對物價的信心回穩。
而本月上升幅度最少的指標為「未來半年國內經濟景氣」，調查 83.59 點，月升 0.65 點。
本月唯一下降的指標為「未來半年購買耐久性財貨」，調查 112.02 點，月減 0.06 點。
從絕對水準來看，6 項指標有 5 項偏向悲觀，僅「購買耐久性財貨」指標呈樂觀。
另外，「購買房地產時機」指標調查結果為 106.34 點，較上月上升 0.21 點。
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