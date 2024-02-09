〈龍年產業景氣前瞻〉頻率元件業看旺需求 擴產及爭取車用都是焦點

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-09 07:10

在產業應用客戶端經歷逾 4 個季度的的庫存調整後，加上如網通 WiFi 7、汽車應用及 AI 伺服器的需求獲看好，頻率元件產業隨著終端需求在 2024 年逐步回溫，全年營收看審慎樂觀成長，且其中晶技 (3042-TW)、加高 (8182-W) 及安碁 (6174-TW) 今年都將有新產能開出，業者也在市場趨勢驅使下，加大在東南亞的投資力道。

除了擴產之外，業者積極搶進成長中的汽車市場應用，也是重要的趨勢之一。

晶技 2023 年營收達 108.5 億元，略優於原預期，也是晶技營收連續 4 年站穩 100 億元大關，自結 2023 年全年毛利率 35.24%，全年稅前盈餘 20.8 億元，每股稅前盈餘爲 6.72 元， 晶技在 2024 年預估營收將恢復成長，同時，晶技今年的資本支出規劃達 14-15 億元，爲歷史高檔，投資主要在擴充小型化產品及車載應用元件的產能。而晶技 2024 年的此一資本支出規劃，原以兩岸的投資爲主，並不包括最新決定在印尼泗水的石英晶體元件投資。

在各石元件廠積極尋求搶進汽車供應鏈同時，在各類產品中，晶技由於不斷有新客戶及新料號的到手，也最看好在車用市場的成長，目前晶技在車用產品營收占比約 15-16%，並已取得全球車用頻率元件市場 10% 市占率。寧波車用專用產品生產將在 2024 年第二季正式投產，晶技對 2024 年汽車應用占總體營收比重訂下 20% 目標。

希華 2023 年營收 23.55 億元，年減 27.83%，預估今年有中高個位數的成長，成長的動能在包括 WiFi 7 及手機市場的需求，較明確的復甦時點在明年第二季。

頻率元件廠希華對於整體的營收預估上，希華預估 2024 年較明確的復甦時點在明年第二季，但即使 2024 年第二季復甦，在產品價格下滑趨勢依舊的影響整體表現，希華認為 2024 年價格下滑的壓力仍大，2023 年頻率元件價格較 2022 年呈現低雙位數百分比的下滑，由目前的市場供需狀況來看，2024 年的產品價格走滑趨勢不變，比起今年還會有低雙位數百分比的下滑。但在市場逐步復甦的態勢之下，預估 2024 年營收將較今年有中高個位數的成長。

希華 2024 年營運成長的動能在於包括 WiFi 7、小型化產品及手機市場的需求，希華指出，從今年第三季起，已感受到手機應用產品的需求。至於網通產品應用的需求成長，希華除看好 WiFi 7 的推出引爆需求之外，還有參與其他通訊平台的標案開發。目前希華的車載應用產品包括車廠及售後市場應用，占營收比重 3%，預計將逐步提高。

由日系大廠大真空公司持股 50.46% 的頻率元件廠加高電子積極看好全球供應鏈洗牌帶來的新商機，目前加高爲台灣石英元件業界唯一在東南亞設廠的廠商，同時，在泰國投資 5 億元另設立的第二生產基地也即將進入量產階段，將更有利於商機的掌握。

目前加高電子消費性電子產品占比高達近 7 成，廠區涵蓋台灣的高雄、中國大陸的東莞及泰國，同時，目前的加高電子於 1989 年設立的泰國廠也是唯一台商石英元件廠在東南亞設廠的，加高在進一步投資第二生產基地也即將進入量產階段，將有助於挹注加高泰國的產能。指出 2024 年全年營運表現將優於去年，整個看法是「保守且樂觀」。

石英震盪器元件及模組廠泰藝 (8289-TW) 依產品應用別來看，通訊占 36%、包括資料中心在內的網通應用占 25%，消費電子占 12%，車用 5%，其他工業的應用及利基型模組占 22%。自 2024 年第一季起訂單能見增高，尤以網通應用最明朗。

同時，對於低軌衛星的應用，泰藝自 2021 年已經開始切入，供應產品包括 TCXO、OCXO、VCXO 等產品，預計在 2024 年會有大幅成長的出貨表現，在車用電子的應用上，雖然目前占泰藝營收只有 5%，但包括智慧座艙、ADAS 市場需求成長，同時，在車用電子上，以泰藝在網通應用層面產品移植到車用通訊上，也是一個高成長的機會點。