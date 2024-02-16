東陽一月獲利創新高！3重點帶你看汽車零組件業趨勢
鉅亨研報 2024-02-16 10:53
汽車零組件大廠東陽 (1319-TW) 今 (5) 日公布 1 月自結合併稅前盈餘為 5.5 億元，較去年同期成長多達 11.7 倍，每股盈餘 (EPS)0.91 元，再度改寫史上單月最賺紀錄。東陽表示，近期北美暴風雪頻傳，使傳統旺季碰撞件需求熱絡，AM 營收創單月新高。展望後市，東陽看好，全球汽車碰撞零件需求上升，加上旺季暢旺，訂單持續成長，將擴增產能、優化產線，穩定出貨，滿足客戶旺季需求。東陽 AM 事業 1 月合併營收 17.09 億元，年增達 64%，創單月最高；而 OEM 事業 1 月合併營收 5.8 億元，年增 26%，創 6 年同期新高。(出處: 鉅亨網)
一、 最新動態與營收表現
東陽 1 月自結營業利益率創新高達 20.6%，稅前淨利率 24%，創單月最賺紀錄。主因係
（１） AM 營收比重提升至 74%，整體產品組合良好，推升毛利率表現佳。
（２） 業外方面，去年同期中國 OEM(非合併) 部分為負貢獻，在過去一年營運調整後逐步轉正，挹注業外表現。
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