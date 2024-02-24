美股重點新聞摘要2024年02月24日

鉅亨網新聞中心 2024-02-24 08:12

Fed 第三把交椅：降息很可能在今年稍後到來

紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席威廉斯 (John Williams) 週五 (23 日) 指出，聯準會將在「今年稍後」降息。閱讀全文...

美副財長：中國經濟困境不會拖累美國 但產能過剩問題令人擔憂

美國財政部副部長艾迪耶摩 (Wally Adeyemo) 周五 (23 日) 表示，中國正面臨一系列經濟挑戰，包含房地產危機和人口老化，但他認為，除了製造業產能過剩以外，這些不會對美國經濟產生嚴重外溢效應。閱讀全文...

美國就業市場、消費者支出強勁 經濟學家下調今年經濟衰退預測

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紅海衝突影響 達飛海運 4 年來首次出現虧損