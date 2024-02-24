美股重點新聞摘要2024年02月24日
鉅亨網新聞中心 2024-02-24 08:12
Fed 第三把交椅：降息很可能在今年稍後到來
紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席威廉斯 (John Williams) 週五 (23 日) 指出，聯準會將在「今年稍後」降息。閱讀全文...
美副財長：中國經濟困境不會拖累美國 但產能過剩問題令人擔憂
美國財政部副部長艾迪耶摩 (Wally Adeyemo) 周五 (23 日) 表示，中國正面臨一系列經濟挑戰，包含房地產危機和人口老化，但他認為，除了製造業產能過剩以外，這些不會對美國經濟產生嚴重外溢效應。閱讀全文...
美國就業市場、消費者支出強勁 經濟學家下調今年經濟衰退預測
經濟學家再次下調對美國經濟衰退預測，因為他們預估，強勁的就業市場和消費者支出短期內支撐更強勁的經濟成長。閱讀全文...
搶占 AI 機器人先機！傳輝達等多家科技巨擘加入新創公司 Figure AI 募資
彭博周五 (23 日) 援引知情人士消息報導，貝佐斯 (Jeff Bezos)、輝達 (NVDA-US) 和其他大型科技公司正在投資一家開發類人型機器人企業「Figure AI」，這是替人工智慧 (AI) 尋找新應用而努力的一部分。閱讀全文...
紅海衝突影響 達飛海運 4 年來首次出現虧損
全球第三大航運商達飛海運集團 (CMA CGM SA) 周五 (23 日) 公布了 4 年來首次單季虧損，航運業正艱難應對紅海衝突和產能過剩的窘境。閱讀全文...
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