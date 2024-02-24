美副財長：中國經濟困境不會拖累美國 但產能過剩問題令人擔憂

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-24 07:46

美國財政部副部長艾迪耶摩 (Wally Adeyemo) 周五 (23 日) 表示，中國正面臨一系列經濟挑戰，包含房地產危機和人口老化，但他認為，除了製造業產能過剩以外，這些不會對美國經濟產生嚴重外溢效應。

艾迪耶摩在美國外交關係協會的一場活動上表示：「我並不擔心來自中國的阻力會對美國經濟產生重大影響。我擔心的是中國產能過剩會對全球經濟形成衝擊。」他指出，中國針對電動車、太陽能板和其他商品的產能祭出大量補貼，鋼鐵和鋁的產量也超出國內需求。

不過，艾迪耶摩認為從根本來看，產能過剩問題終將緩解，因美國對電動車和電池的關稅和稅收抵免措施，可能有助於將中國電動車排除在美國市場以外，讓美國企業能夠更公平地參與競爭。

艾迪耶摩說：「我們正在和中國直接討論這項問題，他們需要在公平的競爭環境下競爭，不只和美國，和世界各國也是。」

艾迪耶摩表示，美國也尋求和盟國合作，遏止中國產能過剩問題。歐盟此前啟動反補貼調查，未來可能導致中國電動車面臨懲罰性關稅。

艾迪耶摩在俄羅斯入侵烏克蘭兩周年前夕，對俄羅斯祭出超過 500 項新制裁。他今日淡化這類行動對美元作為全球儲備貨幣的衝擊，並表示，制裁必須多邊且具有針對性，才能發揮最大效力。