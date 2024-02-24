〈紐約匯市〉投資人推遲Fed降息預期 DXY周線今年來首收黑

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-24 05:48

美元指數周五 (23 日) 表現平淡，但周線為今年以來首度收黑，投資人認為聯準會 (Fed) 將比原先預期還要更晚開始降息，因此暫停買入美元。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 微升 0.02%，報 103.97，本周下跌 0.3%，為今年以來首次收黑。

美元今年因美國經濟續強而反彈，Fed 官員正致力於讓通膨回到 2% 的目標水平，並警告不應過早降息。然而，現在投資人正在等待更多經濟指標出爐，以獲取有關貨幣政策的進一步線索。

投資人已將聯準會 (Fed) 首次降息的預期時間從 5 月延後至 6 月，並大幅調降對 Fed 降息次數的預測。Fed 官員預估今年將降息三次，每次 25 個基點，市場此前預期將降息多達七次。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 表示，美元今年的漲勢是基於市場與 Fed 的立場趨於一致，不過，交易員可能正在對經濟數據開始放緩的可能性進行定價。他認為從 3 月 8 日公布 2 月非農就業數據起，將開始迎來一系列疲軟的美國經濟數據。

下周出爐的美國個人消費支出物價指數 (PCE)，也有望為 Fed 政策動向提供線索。

美國銀行 (BofA) 全球研究部 G10 外匯全球主管 Athanasios Vamvakidis 說：「現在還不是拋售美元的時候，但我們認為，假設 Fed 在 6 月降息，並且接下來每季降息一次，美元將從第二季開始走軟。」

美銀預估，到了年底，歐元兌美元匯價將升至 1.15 美元。Vamvakidis 表示，若美國經濟依舊如此強勁，就必須改變看法，因為 Fed 可能無法在 6 月，甚至是今年降息。

風險偏好改善導致多國股市本周相繼創下歷史新高，這可能減少對避險美元的需求。

截稿前，歐元匯價幾乎不變，微貶 0.01% 至 1.0820 美元。本周上漲近 0.4%。

周五一項調查顯示，德國企業信心在 2 月有所改善，但恐怕不足以阻止歐洲最大經濟體再次陷入衰退。

日元匯價持平在 150.52 日元兌 1 美元，本周貶 0.2%，為連續第四周收黑。投資人持續湧向其他高利率貨幣，並押注日本利率將在一段時間內保持在接近零的水平。

另一避險貨幣瑞士法郎貶 0.12%，至 0.8812 瑞郎兌 1 美元，本周貶 0.1%。

截至台灣時間周六 (24 日) 約 6:00 價格: