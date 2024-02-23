美2月製造業PMI超預期升至51.5 創17個月來新高

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-23 00:20

美國製造業活動以 2022 年 9 月以來最快速度擴張，主要是受到訂單強勁成長推動，同時也表明製造業正在擺脫長期以來的低迷。不過 2 月服務業擴張速度有所回落，這是自今年 1 月以來，製造業擴張速度首次超車服務業。

標普全球 (S&P Global) 周四 (22 日) 公布 2 月採購經理人指數 (PMI) 初值自先前的 50.7 升至 51.5，位於 50 榮枯線之上，創 17 個月以來新高，儘管該數據表現並不算凸出，但這是一年多以來連續幾個月出現的大幅成長。

美 2 月製造業 PMI 升至 51.5，創 17 個月來新高。(圖：ZeroHedge)

報告顯示，2 月訂單指數攀升至 2022 年 5 月以來新高，為推升製造業指數的主要動力，當月工廠產出指數增幅也寫下 10 個月以來最大。另外，未來工廠產出指標略有下滑，但仍徘徊在 2022 年 4 月以來新高水準附近，與此同時出口需求成長指數也表現強勁。

美國 2 月 Markit PMI 報告：

製造業 PMI 初值報 51.5，高於市場預期 50.5，前值為 50.7

服務業 PMI 初值報 51.3，低於市場預期 52.4，前值為 52.5

綜合 PMI 初值報 51.4，低於市場預期前值為 51.8，前值 52.0

然而儘管製造業走強，但 2 月服務業 PMI 初值較前值 52.0 下滑 0.6 點至 51.4，寫下 3 個月新低。這是自今年 1 月以來，製造業成長速度首次超車服務業。

至於就業方面，服務業和製造業的成長與上月相比變化不大，服務業供應商出於成本考量對招聘態度謹慎。其他數據方面，2 月投入成本成長速度為 2020 年 10 月以來最慢，而價格指數上漲速度略快。

2 月投入成本成長速度為 2020 年 10 月以來最慢，而價格指數上漲速度略快。(圖：ZeroHedge)

標普全球首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，2 月初步 PMI 數據表明，美國經濟在第一季中期繼續擴張，國內生產毛額 (GDP) 季增年率為 2%。

(圖：ZeroHedge)

對於製造業指數的成長他認為，有跡象表明，減少庫存的政策變得不那麼普遍，這也有助於提振生產，並使製造商對未來一年的前景保持較高的商業信心。

至於服務業方面他則指出，服務業成長略有下滑，服務供應商對未來一年前景的信心也有所下降，這在一定程度上反映 2024 年利率預期下降的程度有所回落。然而，製造業和服務業三個月來首次再次擴張，這是一個可喜的消息。