美國上周初領失業金人數降至20.1萬 創1個月新低

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-22 23:20

美國勞工部周四 (22 日) 公布數據顯示，上周初領失業金人數降至一個月以來新低，凸顯就業市場持續強勁，儘管宣布裁員的大公司數量越來越多。

美國上周初領失業金人數創 1 個月新低。(圖：ZeroHedge)

截至 2 月 17 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 20.1 萬人，低於市場預期的 21.7 萬人，較修正後前值 21.3 萬人減少 1.2 千人，4 周移動平均值報 21.525 萬人。

截至 2 月 10 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 186.2 萬人，較修正後前值 188.9 萬人減少 2.7 萬人，低於市場預期的 188.5 萬人，4 周移動平均值報 187.75 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

最新數據顯示，首次申請失業救濟人數仍接近紀錄低點，與此同時續領失業金人數也有所下滑，也創下一個月以來新低，儘管利率上升，但就業市場仍然強勁。許多經濟學家認為，就業穩定是支撐今年消費者支出持續成長預測的關鍵因素。

上周續領失業金人數也有所下滑，為 1 個月以來新低。(圖：ZeroHedge)