美國上周初領失業金人數降至20.1萬 創1個月新低
鉅亨網編譯段智恆 2024-02-22 23:20
美國勞工部周四 (22 日) 公布數據顯示，上周初領失業金人數降至一個月以來新低，凸顯就業市場持續強勁，儘管宣布裁員的大公司數量越來越多。
截至 2 月 17 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 20.1 萬人，低於市場預期的 21.7 萬人，較修正後前值 21.3 萬人減少 1.2 千人，4 周移動平均值報 21.525 萬人。
截至 2 月 10 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 186.2 萬人，較修正後前值 188.9 萬人減少 2.7 萬人，低於市場預期的 188.5 萬人，4 周移動平均值報 187.75 萬人。
最新數據顯示，首次申請失業救濟人數仍接近紀錄低點，與此同時續領失業金人數也有所下滑，也創下一個月以來新低，儘管利率上升，但就業市場仍然強勁。許多經濟學家認為，就業穩定是支撐今年消費者支出持續成長預測的關鍵因素。
市場分析指出，在一系列裁員宣布之後，申請失業救濟人數意外下降，增加外界對就業市場到底有多緊張的疑慮。深入研究各州數據，勞動力市場疲軟的範圍擴大，這意味就業市場的狀況沒有表面上看起來那麼樂觀。
此外，摩根士丹利 (MS-US) 和電動車製造商 Rivian(RIVN-US)都在本月宣布裁員計畫。大公司裁員人數的增加可能暗示未來幾個月申請失業救濟的人數可能會上升，儘管到目前為止仍然很低。
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